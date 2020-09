Muchová se ve 2. kole na US Open utká s Kalinskou

Česká tenistka Karolína Muchová v 1. kole US Open.

Česká tenistka Karolína Muchová v 1. kole US Open. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Tenistku Karolínu Muchovou čeká na US Open ve čtvrtek boj o postup do třetího kola. Dvacátá nasazená hráčka nastoupí ke druhému zápasu na kurtu č. 4 proti Rusce Anně Kalinské a pokud uspěje, vyrovná si osobní maximum z obou předchozích startů na newyorském grandslamu.

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Olomouce jediný dosavadní zápas s Kalinskou před dvěma lety vyhrála ve třech setech. Program na kurtech v New Yorku začne v 17:00 SELČ.

Čtvrteční program US Open (začátky 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Fernandezová (Kan.) - Keninová (2-USA), Nagal (Ind.) - Thiem (2-Rak., 1:00 Gasparjanová (Rus.) - S. Williamsová (3-USA), Auger-Aliassime (15-Kan.) - A. Murray (Brit.).

Kurt Louise Armstronga: Scottová (USA) - Anisimovová (22-USA), Pospisil (Kan.) - Raonic (25-Kan.), Stephensová (26-USA) - Govorcovová (Běl.), O'Connell (Austr.) - Medveděv (3-Rus.), Sabalenková (5-Běl.) - Azarenková (Běl.).

Kurt č. 4, 2. zápas: Muchová (20-ČR) - Kalinská (Rus.).