Muchová se popasovala v Glasgow s nervozitou, vidí záblesky své dřívější hry

Glasgow - Přestože tenistce Karolíně Muchové patří v žebříčku WTA kvůli letošním zdravotním potížím až 149. místo, v úvodu finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové se ukázala jako opora. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce porazila v duelu s Polskem Magdalenu Frechovou dvakrát 6:2 a získala v Glasgow pro Česko důležitý první bod. Dvouhru v reprezentaci po delší době zvládla i navzdory nervozitě.

"Myslím, že (nervozita) trvala tak jeden míč. Hned v úvodu jsem ho vyhrála a tím to ze mě spadlo," řekla novinářům Muchová.

O 33 příček lépe postavenou Frechovou porazila za hodinu a 15 minut. V utkání zahrála 22 vítězných míčů. Pomohlo jí, že do dějiště dorazila už minulý týden.

"Věřila jsem si. Z holek jsem tu trénovala nejdéle," uvedla. "Jsou zde záblesky mé dřívější hry. I v minulosti tam byly. Chybí mi jen odehrát více zápasů. Teď jsem přidala další a kvalitní, za což jsem ráda," podotkla Muchová a měla radost, že vedle efektních úderů zvládla i ty běžné v průběhu hry.

Když jí kapitán Petr Pála oznámil, že s ní počítá do úvodní dvouhry, mísila se v ní nervozita se zodpovědností. "Byl to první zápas ve dvouhře (v národním týmu) po delší době a všichni jsme chtěli hned na začátku udělat první bod. Šla jsem do toho ale naplno," řekla semifinalistka loňského Australian Open a pochválila i skupinku českých fanoušků v hledišti.

Na vedlejším kurtu hrála uprostřed velodromu. "Už jsem takhle hrála v Moskvě, ale to byly jen tréninky. Navíc tam i tehdy jezdili (cyklisté), tady alespoň ne," podotkla s úsměvem Muchová. "V pátek budeme hrát na centrkurtu, kde jsou lidé blíž, což bude příjemnější. I tady ale byli slyšet," uvedla Muchová.

Tým se musí obejít bez Barbory Krejčíkové, která se omluvila kvůli zranění zápěstí. Také Muchovou její absence překvapila. "Přeci jen jsme měly nejlepší deblový pár na světě, takže jsme byly klidnější, že v něm je síla našeho týmu. Bylo to pro nás všechny překvapení, ale i tak máme dobré hráčky. Pořád je tu Káťa (Siniaková), což je nejlepší deblistka na světě. Myslím, že se tam i tak dobře poskládáme," uvedla Muchová.

Sama po zdravotních potížích vyhlíží zlepšení. Po US Open ukončila spolupráci s trenérem Davidem Kotyzou a vedle nového kouče Jana Blechy má i nového fyzioterapeuta. "Rok nebyl úplně skvělý, ale vždy si říkám, že vše zlé je pro něco dobré. Myslím, že jsem narazila na fajn lidi, za což jsem ráda. Pracujeme na určitých věcech. Jsem zdravá a můžu hrát," řekla.

Po týmové soutěži zkusí ještě dva turnaje, aby se přiblížila v závěru sezony první stovce. Jejím maximem je přitom 19. místo z loňska. "Neřekla bych, že mě (připomínky ohledně postavení v žebříčku) štvou. Říká mi to dost lidí, ale není to jednoduché. Přece jen musím vyhrát na turnaji hodně kol, to je pro mě to nejpodstatnější. Můžu porazit kohokoliv, ale jedno kolo nestačí k tomu, abych se dostala zase výš," konstatovala Muchová.