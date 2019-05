Muchová se díky úspěchu v Praze dostane poprvé do světové stovky

Praha - Dvaadvacetiletá tenistka Karolína Muchová se díky úspěchu v Praze poprvé v kariéře dostane do první stovky žebříčku WTA. Na turnaji J&T Banka Prague Open vyhrála dva těsné zápasy a postoupila do čtvrtfinále. To jí zaručuje posun ze současného 106. místa minimálně o šestnáct příček vzhůru.

"Já to zas tolik neřeším, řeší to spíš všichni kolem mě. Jsem ráda, že jsem se tam konečně dostala, ale určitě mám vyšší cíle," řekla tenistka, která loňskou sezonu zakončila na 145. místě.

Díky pozici ve stovce se bude snáze dostávat na turnaje. "Určitě je to pomoc. S tímhle žebříčkem už na Roland Garros budu hrát hlavní soutěž a nebudu muset bojovat tři zápasy v kvalifikaci," pochvalovala si.

Dobrá letošní forma jí vynesla první nominaci do fedcupového týmu, kde o Velikonocích vítězně debutovala v baráži s Kanadou. V Praze startuje díky divoké kartě, kterou dostala po odhlášení Lucie Šafářové ze dvouhry. Na kurtu už strávila pět hodin.

"Jsem unavená. Je to asi normální, hrála jsem dlouhé dva zápasy a ještě na antuce, kde je to vždycky náročnější. Mám dost času zregenerovat a udělat co nejvíc, abych byla zítra fit," řekla.

Vyrovnává se s větší pozorností, kterou domácí prostředí přináší. "Je toho docela dost, ale beru to, jak to je. V Prostějově (při Fed Cupu) to bylo ještě víc. Zvykám si na to, je to nové. Když takhle vyhrávám, je to příjemné," svěřila se.

Ve čtvrtfinále se utká s ruskou vrstevnicí Natalií Vichljancevovou. "Je to ranařka, ale úplně ji neznám, nikdy jsme se nějak nepotkaly," řekla na adresu aktuálně 113. hráčky světa.