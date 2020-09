Muchová prohrála v osmifinále US Open s Azarenkovou

Česká tenistka Karolína Muchová v osmifinále US Open.

Česká tenistka Karolína Muchová v osmifinále US Open. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Tenistka Karolína Muchová vypadla na grandslamovém US Open v osmifinále. Zápas s Běloruskou Viktorií Azarenkovou dohrávala na kurtu Louise Armstronga se zraněnou levou nohou a prohrála 7:5, 1:6 a 4:6. Muchová byla poslední českou zástupkyní v soutěži, ve 4. kole skončila o den dříve i Petra Kvitová.

Vyřazena byla rovněž nasazená dvojka Sofia Keninová. Američanka prohrála dvakrát 3:6 s turnajovou šestnáctkou Elise Mertensovou z Belgie.

"Byl to určitě dobrý a těžký zápas, bohužel pro mě s horším koncem. Ona hrála výborně, rychle a skoro bez chyb," řekla Muchová ve videokonferenci.

Od úvodní výměny se Muchová pustila do bývalé jedničky Azarenkové rázně. Dvakrát jí vzala podání a vedla 4:1. Azarenková se občas divila skvělým míčům soupeřky, ale v dlouhých výměnách se dostávala do tempa. Za stavu 5:4 ještě česká tenistka set nedopodávala, ale čistou hrou získala další brejk a hodinový set poté uzavřela.

V úvodní hře druhé sady Muchová nevyužila brejkbol a na konci druhého gamu na kurtu nepříjemně upadla. "Natáhla jsem si při tom doklouznutí sval a zhoršovalo se to," popsala. Od té doby prohrála pět her v řadě a před třetí sadou se nechala ošetřit. Z útrob stadionu se vrátila s obvázaným levým stehenním svalem.

V obličeji Muchové se při výměnách objevovaly bolestivé grimasy, ale svěřenkyně kouče Davida Kotyzy bojovala. "Zranění mě ovlivňovalo v pohybu, měla jsem to v hlavě. Ona hrála výborně a bylo to pro mě těžký," uvedla Muchová.

Ve třetím setu ztratila skoro jedenáctiminutovou třetí hru rozhodující sady, ale získala brejk zpět na 2:2. Znovu přišla o servis s výborně hrající Azarenkovou, která neúnavně posílala míče podél lajn, na 3:4. Za stavu 3:5 odvrátila smečí první mečbol, o game později už po dvou a půl hodině hry kapitulovala.

"Byl to bláznivý a kvalitní zápas. Dobře jsem se bavila. Ona hrála neuvěřitelně. Doufám, že zápas potěšil i fanoušky, kteří ho sledovali," řekla Azarenková.

Muchová letos plnila na US Open roli dvacáté nasazené a postupem do 4. kola si vylepšila své maximum v New Yorku. Na grandslamu se nejdále dostala na londýnské trávě ve Wimbledonu, kde si loni zahrála čtvrtfinále.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Medveděv (3-Rus.) - Tiafoe (USA) 6:4, 6:1, 6:0, Rubljov (10-Rus.) - Berrettini (6-It.) 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Azarenková (Běl.) - Muchová (20-ČR) 5:7, 6:1, 6:4, Mertensová (16-Belg.) - Keninová (2-USA) 6:3, 6:3.