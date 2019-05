Muchová: Prohrála jsem vyhraný zápas, mohla jsem dojít daleko

Paříž - Zklamané Karolíně Muchové po vyřazení ve druhém kole grandslamového Roland Garros nebylo do řeči. Česká tenistka litovala, že si sama pokazila dobře rozehraný zápas s Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou, který nakonec prohrála ve třech setech. Cítila, že mohla dojít v Paříži daleko.

V první setu ztratila finalistka turnaje v Praze jen jednu hru, ale pak se začala karta obracet. "Začala jsem dobře, soupeřka vlastně neměla šanci, když to tak řeknu. Potom jsem se nějak nechala uspat, jak kdybych nebyla na tom kurtu. Prohrála jsem vyhraný zápas, prakticky. O fous to nakonec bylo v tom posledním setu, ale mělo to být ve dvou," litovala po prohře 6:1, 3:6 a 4:6.

Poté, co v prvním kole vyřadila světovou sedmnáctku Anett Kontaveitovou z Estonska, měla cestu pavoukem pootevřenou. Její přemožitelka Beguová bude hrát o osmifinále s vycházející americkou hvězdičkou Amandou Anisimovovou, která porazila turnajovou jedenáctku Arynu Sabalenkovou. "Myslím, že jsem tady v Paříži mohla dojít daleko, ale už je to minulost," poznamenala Muchová.

Na dnešní nepovedený zápas bude chtít co nejrychleji zapomenout a začne se chystat na trávu. "Příští sobotu už hraju kvalifikaci v Hertogenboschi. Nevím, jak se na ten turnaj stihnu připravit, ale aspoň si tam zahraju na té trávě, zatrénuju. Pak budu hrát Mallorku a Wimbledon," plánovala.

Příliš turnajů ještě na trávě neodehrála, ale jejímu pestrému stylu hry by tento povrch mohl sedět. "Ráda hraju servis volej, a to je na trávě super, takže se těším na ty turnaje před sebou," řekla. Neobává se ani specifického pohybu na zeleném pažitu. "Já tam občas spadnu, ale je to na trávě, takže to není bolestivé. Je to zase trošku jiný pohyb, na který se musím připravit, zvyknout si, udělat nějakou kondici a potom naladit. Ale že bych se bála hýbat na trávě, to ne."

Ve Wimbledonu bude hrát v hlavní soutěži poprvé, loni zde neuspěla v kvalifikaci.