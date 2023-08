Muchová postoupila v Montrealu do 2. kola, Siniaková na turnaji končí

Montreal - Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Montrealu do druhého kola. Finalistka Roland Garros porazila Rusku Anastasii Potapovovou 7:6, 6:2. V prvním kole naopak skončila Kateřina Siniaková. Nadějně rozehraný duel s další Ruskou Ljudmilou Samsonovovou prohrála 6:4, 2:6, 3:6.

Šestadvacetiletá Muchová měla proti Potapovové od počátku navrch a rychle se ujala vedení 4:1. Soupeřka si pak vyžádala pauzu na ošetření a po zatejpování levého kolena se do zápasu vrátila. V koncovce prvního setu odvrátila dva setboly a vynutila si tie-break, který ale Muchová nakonec získala v poměru 7:4. Vyrovnaný souboj pokračoval i ve druhé sadě do stavu 2:2, poté už světová sedmnáctka nedala soupeřce další šanci. O postup do osmifinále se Muchová utká s Rumunkou Soranou Cirsteaovou.

Samsonovové vyšla proti Siniakové odveta za měsíc starou porážku ve čtvrtfinále na trávě v Bad Homburgu, kde ve třech setech uspěla česká reprezentantka a poté v Německu došla až k titulu. Sedmadvacetiletá deblová světová jednička vstoupila lépe i do druhého vzájemného duelu, a přestože jako první přišla o podání, nakonec úvodní sadu vyhrála za 45 minut. Navrch měla i na začátku druhé, ani jeden ze čtyř brejkbolů ale nevyužila a od stavu 2:2 už převzala kontrolu soupeřka. Nadějně Siniaková rozehrála i třetí set, výhodu brejku ale neudržela a koncovku zápasu lépe zvládla turnajová patnáctka Samsonovová.

Vítězně se k tenisu po více než třech letech vrátila Caroline Wozniacká. Někdejší světová jednička v prvním duelu od Australian Open 2020 porazila kvalifikantku Kimberly Birrellovou z Austrálie hladce 6:2, 6:2. Příští soupeřkou Dánky, která v Montrealu slavila v roce 2010 titul a nyní startuje na divokou kartu, může být wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová, již čeká v prvním utkání od triumfu na londýnské trávě Majar Šarífová z Egypta.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Torontu (tvrdý povrch, dotace 7,622.925 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Korda (USA) - Etcheverry (Arg.) 6:3, 6:2, Giron (USA) - Ruusuvuori (Fin.) 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), Murray (Brit.) - Sonego (It.) 7:6 (7:3), 6:0, McDonald (USA) - Karacev (Rus.) 6:3, 6:4, Humbert (Fr.) - Jarry (Chile) 4:6, 6:3, 6:4.

Turnaj žen v Montrealu (tvrdý povrch, dotace 2,788.468 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Muchová (14-ČR) - Potapovová (Rus.) 7:6 (7:4), 6:2, Samsonovová (15-Rus.) - Siniaková (ČR) 4:6, 6:2, 6:3, Kasatkinová (10-Rus.) - Mertensová (Belg.) 6:4, 6:2, Collinsová (USA) - Svitolinová (Ukr.) 6:2, 6:2, Parksová - Davisová (obě USA) 7:5, 4:6, 6:2, Wozniacká (Dán.) - Birrellová (Austr.) 6:2, 6:2, Putincevová (Kaz.) - Peraová (USA) 6:3, 6:4.