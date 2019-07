Muchová postoupila do osmifinále Wimbledonu a utká se s Plíškovou

Londýn - Tenistka Karolína Muchová postoupila při wimbledonské premiéře do osmifinále a bude hrát s třetí nasazenou krajankou Karolínou Plíškovou. Ve třetím kole Muchová porazila turnajovou dvacítku Anett Kontaveitovou z Estonska 7:6, 6:3. Poslední český zástupce v mužské dvouhře Jiří Veselý nestačil na 28. nasazeného Benoita Paireho z Francie, s kterým prohrál 7:5, 6:7, 3:6 a 6:7.

Dvaadvacetiletá Muchová ve Wimbledonu uzavírá svoje premiéry na grandslamových turnajích. Čtvrté kolo je jejím novým maximem, na US Open loni došla do třetího.

Ve Wimbledonu Muchová ještě neztratila set. Kontaveitovou nedávno zdolala i na Roland Garros, s příští soupeřkou Plíškovou naopak prohrála v prvním kole letošního Australian Open.

Veselý, který prošel do hlavní soutěže z kvalifikace, v prvním a druhém kole vždy prohrál první set a pak zápas otočil. Tentokrát byl průběh opačný. V prvním setu v úvodní hře odvrátil tři brejkboly a pak pálil esa. Jedním tvrdým míčem trefil lajnovou rozhodčí do ramena a omlouval se. Set uzavřel brejkem ve dvanácté hře.

Paire se ale na podání výrazně zlepšil a ve zbylých třech setech už českému hráči povolil jen jeden brejkbol. Druhou sadu ztratil Veselý v tie-breaku poměrem 5:7 a třetí poté, co přišel o podání čistou hrou v osmém gamu. I čtvrtý set dospěl do tie-breaku, který Paire rozjel parádním prohozem a zápas ukončil lehkou smečí.

Postupem do třetího kola Veselý potvrdil, že Wimbledon je jeho nejlepším grandslamem. Nezopakoval ale osmifinále z loňského roku a v žebříčku ho čeká další propad. Klesne někam ke 140. místu a také na US Open bude muset do kvalifikace.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 38 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Paire (28-Fr.) - Veselý (ČR) 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (7:2), Bautista (23-Šp.) - Chačanov (10-Rus.) 6:3, 7:6 (7:3), 6:1, Raonic (15-Kan.) - Opelka (USA) 7:6 (7:1), 6:2, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Sie Šu-wej (28-Tchaj-wan) 6:3, 2:6, 6:4, Muchová (ČR) - Kontaveitová (20-Est.) 7:6 (9:7), 6:3, Svitolinová (8-Ukr.) - Sakkariová (31-Řec.) 6:3, 6:7 (1:7), 6:2, Čang Šuaj (Čína) - Wozniacká (14-Dán.) 6:4, 6:2, Jastremská (Ukr.) - Golubicová (Švýc.) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Sasnovičová, Curenková (Běl./Ukr.) 4:1 skreč, Peschkeová, Melicharová (7-ČR/USA) - Krawczyková, Olmosová (USA/Mex.) 6:4, 6:4, Tuan Jing-jing, Čeng Saj-saj (13-Čína) - Voráčová, Ninomijaová (ČR/Jap.) 5:7, 6:4, 6:1.

Murray se po operaci kyčle vrátil do Wimbledonu vítězným deblem

Po dvou letech a lednové další operaci kyčle se domácí hrdina Andy Murray vrátil do Wimbledonu vítězně. Dvojnásobný vítěz londýnského grandslamu ve dvouhře se po problémech s nohou přihlásil jen do debla a s francouzským tenistou Pierrem-Huguesem Herbertem prošli ve čtvrtek večer už pod umělým osvětlením do druhého kola.

"Už jen to, že můžu být na kurtu a hrát, je skvělé. Nemám bolesti, jsem zdravý, radost je zpátky. A navíc jsme vyhráli a moc si užili příjemnou atmosféru," řekl dvaatřicetiletý Murray. Zpočátku byl nervózní, i když ve Wimbledonu už prožil řadu velkých zápasů. Trofej na domácím grandslamu vybojoval v letech 2013 a 2016.

"Lehká nervozita mě zpočátku trochu svazovala, ale jak zápas plynul, tak to bylo lepší," řekl. V zimě se přitom obával, že druhá a mnohem složitější operace mu ukončí kariéru. O půl roku později se vrátil, rozehrál na turnaji v Queen's Clubu a se španělským veteránem Felicianem Lópezem tam získali titul.

S Herbertem ve čtvrtek porazili rumunsko-francouzský pár Marius Copil, Ugo Humbert 4:6, 6:1, 6:4 a 6:0. Dnes večer se Murray představí v All England Clubu znovu v ostře sledovaném mixu s americkou hvězdou Serenou Williamsovou.