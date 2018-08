New York - Ač bylo po jedné v noci, užívala si tenistka Karolína Muchová chvíle slávy. Na dvorci Louise Armstronga rozdávala přes únavu jeden podpis za druhým a fotila se s diváky, od nichž čerpala energii při překvapivé výhře ve druhém kole US Open nad Španělkou Garbiňe Muguruzaovou.

Zprvu to sice vypadalo, že od dvojnásobné grandslamové šampionky schytá "kanára", ale postupně se rozehrála. Pestrou hrou - čopy, kraťasy, voleji i sprškou vítězných úderů - nakonec bývalou světovou jedničku porazila.

"Ani nevím, jak jsem to dokázala," uvedla ještě na kurtu. "Zatím nevnímám, co se mi povedlo. Ani si to ještě neuvědomuju, ale jsem strašně ráda. Porazit takovou hráčku, to je super, sen," řekla dvaadvacetiletá tenistka později.

Na dvorec přišly s Muguruzaovou po půl jedenácté večer, a když zápas začal, Muchová netrefovala kurt. Bod po bodu přibýval na stranu favoritky a mladá Češka záhy prohrávala 0:5. "Byla jsem nervózní, protože to pro mě bylo něco nového a jiného. Strašně velký stadion, hrálo se pod světly a musela jsem si na to zvyknout," uvedla.

Už v závěru prvního setu naznačila, že se rozkoukává. "Trefila jsem pár úderů a šlo to. Zvykla jsem si na podmínky a začala jsem si to víc užívat," uvedla olomoucká rodačka, kterou přivedl k tenisu otec Josef, bývalý fotbalista a nyní trenér.

Z vítězky Roland Garros 2016 a loňské šampionky Wimbledonu Muguruzaové strach neměla. "Já jsem si nepřipouštěla respekt. Nevnímala jsem, proti komu hraju. Fakt jsem si potřebovala zvyknout na všechno kolem."

Čím dál víc si svou hrou získávala na svoji stranu fanoušky. Její vítězné údery hlasitě oslavovali. "Řvali. Byl to úplný blázinec. Prostě New York. Hodně mě to nabíjelo, to jsem ještě nezažila," chválila Muchová diváky, kteří vydrželi dlouho do noci.

I proto pak dlouho zůstala a snažila se lidem podepsat nebo se s nimi vyfotit. "Aspoň trochu se jim odvděčit," řekla a pochopila, co zažívá třeba Roger Federer, po kterém fanoušci šílí. "Jasně, už vím, jaké to je. Je to nádherný. Doufám, že to jednou přijde, ale je to daleko. Třeba jednou...," zasnila se Muchová, která do US Open sehrála na okruhu WTA jediný zápas.

V utkání s Muguruzaovou zaujala variabilním tenisem. "To je moje hra. Tohle jsem v sobě měla odmalička, prostě mě to tak baví. Dívám se spíš na chlapský tenis. Baví mě to tak hrát, rozhodně bych nechtěla běhat pravá levá, nezvládla bych to ani fyzicky."

Po postupu z kvalifikace do hlavní soutěže mluvila o životním úspěchu. Ještě větší radost pak měla z výhry v prvním kole nad Ukrajinkou Dajanou Jastremskou. "A teď jsem zjistila, že můžu hrát s nejlepšíma hráčkama. Nejsou nadlidi a vlastně je můžu i porazit," usmála se.

Před sebou měla pozdní večeři a cestu na hotel. "Nechodím brzo spát, ale teď jsem taková nabitá. Nevím, jestli vůbec usnu. Do dvou v noci jsem kvůli tenisu asi vzhůru nikdy nebyla," řekla a myslela už na další den. Plánovala s fyzioterapeutem ulevit tělu, aby se připravila na třetí kolo proti Australance Ashleigh Bartyové.

Jelikož doposud objížděla turnaje nižšího okruhu ITF, tak si musí soupeřku nakoukat na internetu. "Jméno znám a vím, že je šikovná," řekla Muchová, která dostala nespočet blahopřání. "Podívala jsem se na mobil a bylo tam strašně moc zpráv, tak jsem to zase vypnula. S rodinou jsem mluvila," řekla hrdinka noci.