Muchová po postupu: Čtvrtfinále US Open je hezké, ale nechci tím končit

Tenisový turnaj US Open, 3. září 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová. ČTK/AP/Andres Kudacki

New York - Tenistku Karolínu Muchovou těšilo, že si postupem mezi osm nejlepších hráček na US Open zkompletovala na grandslamech sbírku čtvrtfinálových účastí. Turnajová desítka se ale nechce nejnovějším počinem uspokojit a ráda by v New Yorku dokázala ještě víc. Po nedělní výhře nad Číňankou Wang Sin-jü 6:3, 5:7, 6:1 narazí v další fázi na Rumunku Soranu Cirsteaovou a na tiskové konferenci řekla, že má šanci i proti ní.

"Tohle bylo poslední čtvrtfinále, které mi chybělo, a jsem ráda, že jsem to dokázala. Je to krásné, ale nechci se zde zastavit. Jsem na sebe pyšná, že jsem to zvládla, dívám se však pořád dopředu, abych postoupila i do dalšího kola," uvedla Muchová.

Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce vyhrála první set proti Wang Sin-jü díky čtyřem brejkům za 39 minut. Ve druhé sadě ale sama čtyřikrát servis ztratila a o šest let mladší Číňanka srovnala. Přestože česká tenistka přišla o set na turnaji poprvé, dokázala se do toho rozhodujícího zkoncentrovat.

"Vrátila jsem se ke hře, kterou jsem předváděla v prvním setu. Snažila jsem se hrát více slicy, měnit rytmus a ne jen střílet jako ve druhém setu. To byl klíč k úspěchu," podotkla Muchová.

Před rozhodujícím třetím setem jí v horkém počasí pomohla také přestávka, během níž se hráčka I. ČLTK Praha v zázemí zchladila a znovu naladila. "Přišlo mi to vhod. Převlékla jsem se a popřemýšlela, jak to změnit. Jít více na síť a dávat kraťasy nebo slicy. Myslím, že to byla cesta, díky níž se mi povedlo utkání vyhrát," doplnila Muchová.

Finalistka letošního Roland Garros vyhrála devátý z deseti posledních zápasů, před US Open se dostala také do finále turnaje v Cincinnati. Díky úspěšné sezoně, v níž je také blízko premiérové účasti v Turnaji mistryň, se cítí stále jistěji.

"Také v Cincinnati jsem hrála skoro všechny zápasy na tři sety, takže jsem si věřila. Je to ale zrádné. Soupeřka hrála ve druhém setu velmi dobře a nevěděla jsem, co od ní přijde. Jakmile jsem využila brejkbol na 3:1, cítila jsem, že už mám navrch," řekla Muchová.

Ve volných dnech se snaží v New Yorku od tenisu také mentálně odpočinout. "V sobotu jsem měla volno a dala si od tenisu pauzu. Bydlíme v hotelu poblíž Central Parku, tak jsem šla na procházku a zastrečovala si. Město se mi líbí, jak Central Park, tak i všechny ty kavárny nebo restaurace," líčila Muchová.

V úterním boji o semifinále vyzve svěřenkyně trenéra Emila Miškeho turnajovou třicítku Soranu Cirsteaovou z Rumunska. O šest let starší soupeřka vyřadila ve 3. kole turnajovou čtyřku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu a v osmifinále zdolala i olympijskou šampionku Švýcarku Belindu Bencicovou.

S Cirsteaovou se Muchová utká popáté a počtvrté letos. Dosud proti ní má bilanci tří výher a jedné porážky. "Hraje skvělý tenis. Musím být co nejlépe připravená, abych jí mohla čelit a mít proti ní šanci. Věřím, že ale se svou hrou mohu být na špici," dodala Muchová.