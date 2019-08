Muchová oslavila v Bronxu narozeniny postupem do čtvrtfinále

New York - Česká tenistka Karolína Muchová oslavila na turnaji v newyorském Bronxu dnešní 23. narozeniny postupem do čtvrtfinále. Desátá nasazená hráčka porazila ve 2. kole domácí Kristie Ahnovou 6:3, 6:1 a napodobila krajanku Kateřinu Siniakovou, která rovněž v generálce na US Open prošla mezi osmičku nejlepších.

Čtvrtfinalistka Wimbledonu Muchová porazila sedmadvacetiletou Američanku, která v hlavní soutěži startovala na divokou kartu, za hodinu a čtvrt. První set rozhodla brejkem v osmém gamu, ve druhé sadě vedla už 5:0 a v cestě za postupem ji nezastavilo ani jedno ztracené podání.

Tenisový turnaj žen v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Muchová (10-ČR) - Ahnová (USA) 6:3, 6:1.