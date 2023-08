Muchová na US Open postoupila do 2. kola

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 28. srpna 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová v utkání proti Američance Storm Hunterové.

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 28. srpna 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová v utkání proti Američance Storm Hunterové. ČTK/AP/Mary Altaffer

New York - Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé od roku 2020 do druhého kola US Open. V úvodním duelu porazila finalistka letošního Roland Garros 6:4, 6:0 Australanku Storm Hunterovou. První zápasy dnes v New Yorku čekají dalších šest Čechů včetně Petry Kvitové nebo Jiřího Lehečky.

Sedmadvacetiletá Muchová začala utkání brejkem, ale ve čtvrtém gamu podání sama ztratila. Totéž se opakovalo po jejím dalším brejku na 4:3, následně světová desítka prorazila soupeřčin servis potřetí a set už pak získala.

Druhá sada byla jednoznačná, od stavu 0:3 hráčka druhé světové stovky Hunterová nezískala ani fiftýn. Po více než hodině Muchová, jejíž maximem na US Open je čtvrté kolo z roku 2020, v premiérovém vzájemném utkání proměnila první mečbol.

Kvitovou čeká Španělka Cristina Bucsaová, Lehečka narazí na Rusa Aslana Karaceva. Kromě nich nastoupí také Linda Fruhvirtová, Kateřina Siniaková, Jakub Menšík a Jiří Veselý.

Světová jednička Iga Šwiateková z Polska zahájila obhajobu loňského titulu jednoznačným vítězstvím 6:0, 6:1 nad Švédkou Rebeccou Petersonovou. Favoritka se na hlavním kurtu Arthura Ashe nezdržela ani hodinu.

Dvaadvacetiletá Šwiateková vyhrála prvních sedm gamů zápasu, celkem pětkrát vzala soupeřce servis a za 58 minut proměnila druhý mečbol. V druhém kole se čtyřnásobná grandslamová šampionka střetne s Australankou Darjou Savilleovou.

O první překvapení newyorského turnaje se postarala španělská tenistka slovenského původu Rebeka Masárová, jež vyřadila světovou osmičku Marii Sakkariovou z Řecka. Semifinalistka turnaje z roku 2021 prohrála 4:6, 4:6 a neuspěla v 1. kole grandslamu potřetí za sebou.

Naopak poprvé po více než dvou letech zvládl úvodní zápas na turnaji velké čtyřky Dominic Thiem z Rakouska. Šampion US Open 2020, jehož kariéru zbrzdily zdravotní problémy, porazil 6:3, 6:2, 6:4 pětadvacátého nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Thiem (Rak.) - Bublik (25-Kaz.) 6:3, 6:2, 6:4, Shelton (USA) - Cachín (Arg.) 1:6, 6:3, 6:2, 6:4. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Muchová (10-ČR) - Hunterová (Austr.) 6:4, 6:0, Azarenková (18-Běl.) - Ferrová (Fr.) 6:1, 6:2, Savilleová (Austr.) - Ngounoueová (USA) 6:0, 6:2, Townsendová (USA) - Gračovová (Rus.) 6:4, 6:2, Šwiateková (1-Pol.) - Petersonová (Švéd.) 6:0, 6:1, Masárová (Šp.) - Sakkariová (8-Řec.) 6:4, 6:4, Bencicová (15-Švýc.) - Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:4.