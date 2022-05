Muchová na Roland Garros porazila Sakkariovou, Kvitová a Siniaková vypadly

Paříž - Tenistka Karolína Muchová vyřadila na antukovém Roland Garros čtvrtou nasazenou Marii Sakkariovou z Řecka. Loňskou semifinalistku druhého grandslamu sezony dnes zdolala ve druhém kole dvakrát 7:6 za dvě a půl hodiny hry. Další dvě české hráčky v soutěži skončily. Petra Kvitová prohrála s držitelkou divoké karty Australankou Dariou Savilleovou 4:6, 2:6 a Kateřina Siniaková podlehla loňské finalistce US Open Leylah Fernandezové z Kanady 3:6 a 2:6.

Roland Garros je pro Muchovou po návratu po zranění čtvrtým turnajem sezony a znovu ukazuje, že když je zdravá, patří do světové špičky. Proti aktuální trojce žebříčku WTA Sakkariové předvedla výbornou hru a většinu zápasu byla lepší než řecká soupeřka.

První set mohla Muchová vyhrát rychleji, ale za stavu 5:2 nevyužila tři setboly při podání soupeřky. Uspěla až při osmém po vítězném bekhendu v tie-breaku, který získala 7:5. Ve druhé sadě šla dvakrát do brejku, ale o výhodu vždy přišla. V druhém tie-breaku vedla 3:0, na 4:2 zvýšila esem z druhého servisu a zápas ukončila ranou po lajně z forhendu.

"Je to nádherný pocit, že zase můžu takhle hrát. Je to pro mě moc důležité. Byl to pro mě velký test, výzva a jsem ráda, jak jsem to zvládla," řekla pětadvacetiletá Muchová v rozhovoru na kurtu. Postupem do třetího kola vyrovnala své maximum v Paříži a vylepšila si bilanci v soubojích s hráčkami světové pětky na 4:2.

V boji o osmifinále se loňská semifinalistka Australian Open a dvojnásobná čtvrtfinalistka Wimbledonu utká s Američankou Amandou Anisimovovou, která v prvním kole porazila bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou z Japonska. Se současnou 28. hráčkou světa se olomoucká rodačka dosud nestřetla.

Dvaatřicátá nasazená Kvitová do zápasu se Savilleovou, dříve hrající pod jménem Gavrilovová, špatně vstoupila. V prvním setu předvedla dva skvělé gamy až za stavu 2:5, ale ve zbytku utkání byla horší. Nedařil se jí servis a nemohla se srovnat na returnu. Duel prohrála za hodinu a čtvrt.

Dvojnásobné vítězce Wimbledonu se v poslední době na grandslamech nedaří. Loni se Kvitová dostala nejdále do 3. kola na US Open. Letos na Australian Open vypadla dvaatřicetiletá česká tenistka už v 1. kole.

I před rokem skončila Kvitová v Paříži ve druhém kole, ale to měla smůlu. Po vyhraném prvním kole, v němž odvrátila mečbol, si v televizním studiu podvrkla levý kotník a z turnaje musela odstoupit.

Raducanuová na Roland Garros vypadla, Djokovič a Zverev jdou dál Šampionka US Open Emma Raducanuová vypadla na Roland Garros při debutu na pařížské antuce ve druhém kole. Britská přemožitelka Lindy Noskové z úvodního duelu podlehla běloruské tenistce Aliaksandře Sasnovičové 6:3, 1:6, 1:6. Míč od prohry byl třetí nasazený Němec Alexander Zverev, ale v duelu se Sebastiánem Báezem odvrátil v pátém setu mečbol a Argentince porazil 2:6, 4:6, 6:1, 6:2 a 7:5. Jistě prošel dál obhájce titulu Novak Djokovič. Slováka Alexe Molčana, kterého vede Srbův bývalý kouč Marián Vajda, zdolal 6:2, 6:3 a 7:6. Dvanáctá nasazená Raducanuová musela ve třech setech bojovat o postup i proti sedmnáctileté české kvalifikantce, další dlouhý duel už ale nezvládla. V úvodním setu sice Sasnovičovou útočnou hrou přetlačila, pak ale Běloruska začala na kurtu dominovat a při sedmém startu na Roland Garros přešla poprvé v kariéře přes druhé kolo. Olympijský vítěz z Tokia Zverev se dva sety trápil a Báez hrál naopak výborný antukový tenis. "Po druhém setu jsem plánoval volno v Monaku, s kým pojedu a jaké to bude na pláži," vtipkoval Zverev v rozhovoru po utkání. "Ale vážně, snažil jsem se najít cestu a bojovat," dodal. Od třetí sady našel rytmus a 36. hráče světa Báeze začal přehrávat. V pátém setu se znovu hrálo vyrovnaně a za stavu 4:5 čelil Zverev při svém servisu mečbolu. Poslal podání do forhendu soupeře a Argentinec returnoval do autu. "Jsem rád, že jsem pořád v turnaji," oddechl si Němec. Podání si udržel, získal brejk na 6:5 a následně utkání po třech hodinách a 36 minutách doservíroval. Po mečbolu si nahlas zařval a u sítě o hlavu menšího Báeze chlácholil. "Vést dva nula a prohrát je ten nejhorší pocit," vzpomínal na své prohrané finále US Open v roce 2020 s Dominicem Thiemem, nad kterým tehdy v New Yorku vedl právě 2:0 na sety. Djokovič se s Vajdou rozešel v březnu a nyní proti němu stál jeho nový svěřenec. "Molčan je pro mě soupeř jako každý jiný, ale ještě nikdy jsem nehrál zápas, kdy by Marián seděl v soupeřově boxu. Vůbec se na to netěším," přiznal první hráč světa před zápasem. Utkání ale zvládl Djokovič bez problémů a úvodní dva sety získal jistě. V zápase si prohrál jen jednou servis a o výsledku třetího setu rozhodl v tie-breaku, který získal poměrem 7:4. Ve třetím kole je i devatenáctiletá kometa Carlos Alcaraz, který ve španělském souboji odvrátil mečbol a o patnáct let staršího Alberta Ramose porazil porazil 6:1, 6:7, 5:7, 7:6 a 6:4. Vítěz čtyř letošních turnajů, jehož grandslamovým maximem je čtvrtfinále loňského US Open, se utká s Američanem Sebastianem Kordou, který si poradil 7:6, 6:3 a 6:3 s domácím Richardem Gasquetem. Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionů eur): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Auger-Aliassime (9-Kan.) - Ugo Carabelli (Arg.) 6:0, 6:3, 6:4, Isner (23-USA) - Barrere (Fr.) 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), Norrie (10-Brit.) - Kubler (Austr.) 6:3, 6:4, 6:3, Zapata (Šp.) - Fritz (13-USA) 3:6, 6:2, 6:2, 6:3, Chačanov (21-Rus.) - Dellien (Bol.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3, Bedene (Slovin.) - Cuevas (Urug.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:4, Krajinovič (Srb.) - Gojo (Chorv.) 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:1, Djokovič (1-Srb.) - Molčan (SR) 6:2, 6:3, 7:6 (7:4), Zverev (3-Něm.) - Báez (Arg.) 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5, Nakashima (USA) - Griekspoor (Niz.) 7:6 (8:6), 6:4, 6:2, Alcaraz (6-Šp.) - Ramos (Šp.) 6:1, 6:7 (7:9), 5:7, 7:6 (7:2), 6:4, Schwartzman (15-Arg.) - Munar (Šp.) 2:6, 6:7 (3:7), 6:2, 6:2, 6:2, Dimitrov (18-Bulh.) - Čorič (Chorv.) 6:0, 6:4, 6:3, Van de Zandschulp (26-Niz.) - Fognini (It.) 6:4, 7:6 (7:2), 3:2 skreč. Čtyřhra - 1. kolo: Saville, Thompson (Austr.) - Lajovič, Veselý (Srb./ČR) 7:6 (8:6), 7:5. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Mertensová (31-Belg.) - Bouzková (ČR) bez boje, Muchová (ČR) - Sakkariová (4-Řec.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), Fernandezová (17-Kan.) - Siniaková (ČR) 6:3, 6:2, Savilleová (Austr.) - Kvitová (32-ČR) 6:4, 6:2, Sasnovičová (Běl.) - Raducanuová (12-Brit.) 3:6, 6:1, 6:1, Azarenková (15-Běl.) - Petkovicová (Něm.) 6:1, 7:6 (7:3), Teichmannová (23-Švýc.) - Danilovičová (Srb.) 6:4, 6:1, Gauffová (18-USA) - Van Uytvancková (Belg.) 6:1, 7:6 (7:4), Kerberová (21-Něm.) - Jacquemotová (Fr.) 6:1, 7:6 (7:2), Anisimovová (27-USA) - Vekičová (Chorv.) 6:4, 6:1, Kanepiová (Est.) - Haddadová (Braz.) 6:4, 6:4, Stephensová (USA) - Cirsteaová (26-Rum.) 3:6, 6:2, 6:0, Bencicová (14-Švýc.) - Andreescuová (Kan.) 6:2, 6:4, Gračovová (Rus.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:4, 6:7 (5:7), 7:5, Trevisanová (It.) - Linetteová (Pol.) 6:3, 6:2.