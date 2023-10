Muchová léčila před Turnajem mistryň zápěstí, start bere jako třešinku na dortu

Praha - Tenistka Karolína Muchová se potýkala před premiérovým startem na Turnaji mistryň s bolavým zápěstím. Přesto věří, že příští týden do mexického Cancúnu odcestuje a sehraje poté i finálový turnaj o Pohár Billie Jean Kingové. Finalistka letošního Roland Garros neodehrála od zářijového semifinále US Open jediný soutěžní zápas. Na dnešní tiskové konferenci i tak označila dosavadní sezonu za nejlepší v kariéře.

"Turnaj mistryň je třešinka na dortu za sezonou. Skončit v sezoně mezi nejlepší osmičkou je pohlazení pro celý tým," řekla Muchová. "Od US Open jsem neodehrála žádný turnaj. Příprava není stoprocentní, ale snažíme se dělat, co můžeme. Jsem hodně na kurtu, i když ne s raketou. Snažíme se připravovat a doufám, že v úterý odletíme s týmem do Cancúnu," doplnila. Turnaj mistryň startuje 29. října.

Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce se potýká se zraněním pravého zápěstí. "Bolí mě už od US Open. Zkoušeli jsme různě hrát, nehrát a léčit to různými způsoby. Dnes ráno jsem dostala od doktora takzvaně zelenou a budu moci hrát na kurtu s raketou. Příprava není ideální, ale doufám, že tam budu schopná odjet a hrát," uvedla Muchová.

Na Turnaji mistryň bude debutovat stejně jako její spoluhráčka z I. ČLTK Praha Markéta Vondroušová. S letošní wimbledonskou vítězkou by se poté měla Muchová přesunout do Sevilly na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Do něj Češky vstoupí 7. listopadu, dva dny po skončení Turnaje mistryň. Ve skupině narazí na obhájkyně titulu ze Švýcarska a USA.

"S Maky hrajeme ve stejném klubu. Když jsme začaly hrát dobře, říkaly jsme si, že by bylo super, že kdyby se nám tam dařilo, máme šanci na titul. Reprezentovat je pro mě vždy čest. I když cestovat z Cancúnu do Sevilly není ideální, měla jsem jasno, že chci jet. Snažíme se tlačit na WTA, abychom měly příští roky lepší kalendáře," řekla Muchová.