Muchová je ve čtvrtfinále US Open, vyzve v něm Cirsteaovou

Tenisový turnaj US Open, 3. září 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová.

Tenisový turnaj US Open, 3. září 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová. ČTK/AP/Andres Kudacki

New York - Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do čtvrtfinále grandslamového US Open. Turnajová desítka dnes zdolala na betonu v New Yorku Číňanku Wang Sin-jü za dvě hodiny a 35 minut 6:3, 5:7, 6:1. Finalistka letošního Roland Garros vyzve v boji o semifinále třicátou nasazenou Rumunku Soranu Cirsteaovou, která porazila světovou třináctku Belindu Bencicovou ze Švýcarska dvakrát 6:3.

Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce vyhrála deváté utkání z posledních deseti. Před turnajem ve Flushing Meadows se probojovala do finále v Cincinnati. Dnešní zápas zvládla i navzdory šesti ztraceným servisům a sedmi dvojchybám. Třiapadesátou hráčku světa Wang Sin-jü devětkrát "brejkla" a přehrála ji v poměru vítězných míčů 32:21.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho je ve čtvrtfinále grandslamu popáté v kariéře a zkompletovala sbírku čtvrtfinálových účastí na turnajích "velké čtyřky." Vedle letošního Roland Garros se probojovala mezi osm nejlepších hráček dvakrát ve Wimbledonu (2019, 2021), předloni se dostala i do semifinále Australian Open. Na US Open si vylepšila maximum z roku 2020.

"Jsem ráda, že je tenhle zápas u konce. Panovalo pořádné horko, nezdá se vám?" řekla v rozhovoru na kurtu Muchová. "Vždycky říkám, že se nebojím nikoho, je to ale těžké, protože každý hraje dobře. S touhle soupeřkou jsem ještě nehrála, je mladá a předvádí neuvěřitelný tenis. Mám radost, že jsem postoupila a sehrála další těžký zápas," doplnila Muchová.

Utkání se dlouho neslo ve znamení ztracených servisů. Muchová sice přišla v úvodním setu o dva, od stavu 1:1 ale prolomila všechny zbývající čtyři podání soupeřky a po 39 minutách hry zužitkovala na returnu druhý setbol.

Také ve druhé sadě se obě hráčky na podání hledaly. Muchová ztratila úvodní tři a Číňanka utekla do vedení 4:2. Česká dvojka sice třemi hrami za sebou vývoj otočila, k mečbolu se ale nedostala a v jedenácté hře znovu o servis přišla. Přestože vzápětí odvrátila pět setbolů, při šestém poslala míček do autu a jednadvacetiletá Wang Sin-jü srovnala. Muchová přišla o set poprvé na turnaji.

Česká tenistka před začátkem rozhodující sady odešla do zázemí. Přestávka jí pomohla a ve třetím setu už byla při servisu stoprocentní. Od stavu 1:1 získala Muchová zbývajících pět her a využila hned první mečbol. "Ve třetím setu jsem se vrátila ke své hře. Hrála jsem více slicy a měnila rytmus. To byl klíč k úspěchu a jsem ráda, že jsem to zvládla," dodala Muchová.

S třiatřicetiletou Cirsteaovou, která na US Open vyřadila před olympijskou vítězkou Bencicovou také světovou čtyřku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, se Muchová utká popáté v kariéře a počtvrté letos. Dosud proti ní má bilanci tří výher a jedné porážky.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Shelton (USA) - Paul (14-USA) 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Muchová (10-ČR) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 5:7, 6:1, Cirsteaová (30-Rum.) - Bencicová (15-Švýc.) 6:3, 6:3.

Čtyřhra - 3. kolo:

Townsendová, Fernandezová (6-USA/Kan.) - Karolína Plíšková, Vekičová (ČR/Chorv.) 7:6 (7:3), 6:1.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Mrva (ČR) - Ji (USA) 3:6, 7:5, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Bartůňková (ČR) - Munková Mortensenová (Dán.) 6:4, 3:6, 6:1.