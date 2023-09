Muchová je v semifinále US Open, narazí v něm na Gauffovou

Tenisový turnaj US Open, 3. září 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová.

Tenisový turnaj US Open, 3. září 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová. ČTK/AP/Andres Kudacki

New York - Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále grandslamového US Open. Turnajová desítka porazila na newyorském betonu třicátou nasazenou Rumunku Soranu Cirsteaovou za hodinu a 38 minut 6:0, 6:3. Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce se střetne o postup do finále s domácí Američankou Cori Gauffovou, která předtím porazila Lotyšku Jelenu Ostapenkovou 6:0, 6:2.

Finalistka letošního Roland Garros Muchová pokračuje ve výborných výkonech - vyhrála desátý z posledních jedenácti zápasů. O šest let starší Cirsteaovou zdolala počtvrté z pěti vzájemných duelů a potřetí letos. V utkání přehrála soupeřku v poměru vítězných míčů 32:12 a prolomila šestkrát její podání.

Muchová se stala první českou semifinalistkou na US Open po Karolíně Plíškové v roce 2016. V noci na čtvrtek se k ní může přidat také krajanka Markéta Vondroušová, která vyzve ve čtvrtfinále Američanku Madison Keysovou.

S turnajovou šestkou Gauffovou se Muchová utká podruhé v krátké době. Obě hráčky na sebe narazily před necelými třemi týdny ve finále turnaje v Cincinnati, kde vyhrála devatenáctiletá Američanka poměrem 6:3, 6:4.

Tenistka I. ČLTK Praha se dostala do třetího semifinále grandslamu v kariéře. Vedle letošního Roland Garros se jí to povedlo před dvěma lety na Australian Open. V New Yorku dál posouvá své maximum, dosud zde byla nejdále v osmifinále v roce 2020.

Muchová měla do utkání na stadionu Arthura Ashe povedený nástup. Hned v úvodu sebrala Cirsteaové dva servisy a sama odvrátila ve čtvrtém gamu devět brejkbolů. Poté již nedala Rumunce další příležitost a nadělila jí za 43 minut "kanára".

Přemožitelka Jeleny Rybakinové a Belindy Bencicové z předchozích kol Cirsteaová na začátku druhého setu zabojovala a získala brejk na 2:0. Muchová ale ihned zareagovala a srovnala. Před začátkem sedmého gamu trenér Emil Miške Muchové poradil, aby po druhém servise soupeřky útočila. Česká tenistka ho poslechla a získala vzápětí další brejk. Utkání později ukončila prvním využitým mečbolem.

Poprvé v semifinále US Open je také Gauffová. Devatenáctiletá Američanka vyřadila Ostapenkovou za 69 minut a připsala si 16. vítězství z posledních 17 zápasů. Vedle turnaje v Cincinnati triumfovala finalistka loňského Roland Garros před závěrečným grandslamem sezony také na turnaji ve Washingtonu.

"Je to skvělý pocit. Minulý rok jsem tu prohrála ve čtvrtfinále a tentokrát jsem chtěla být lepší," řekla v rozhovoru na kurtu Gauffová. "Celý zápas jsem byla opatrná. Dokonce i při mečbolech jsem si pořád nebyla jistá vítězstvím. Dobře vím, že se Jelena umí vrátit z jakéhokoli stavu," doplnila.

Šestadvacetiletá Ostapenková, která v osmifinále vyřadila obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou a ukončila její panování v čele světového žebříčku, doplatila na 36 nevynucených chyb. Gauffová jich měla jen 14.

"Jak se říká v basketbalu, obrana vyhrává zápasy. Dnes jsem k tomu přidala i kvalitní útok a to rozhodlo," dodala Gauffová, která je nejmladší Američankou v semifinále US Open od Sereny Williamsové v roce 2001.