Muchová je třetí domácí hráčkou, která v Ostravě nenastoupí

Ostrava - Ani Karolína Muchová se kvůli zdravotním problémům nezúčastní tenisového turnaje WTA v Ostravě. Před letošní semifinalistkou Australian Open se z J&T Banka Ostrava Open 2021, které startuje v pondělí, odhlásily už Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková.

Dvaadvacátá hráčka světa Muchová si na grandslamovém US Open obnovila zranění břišního svalu, s kterým laboruje od úspěšného tažení v Melbourne. "V New Yorku jsem si natrhla břišní sval, a i když jsem do poslední chvíle doufala, že budu schopná v Ostravě nastoupit, nakonec jsem to doléčit nestihla. Je mi to líto, protože jsem se na domácí atmosféru moc těšila. Budu dělat vše pro to, abych byla co nejdříve zpět na kurtech," uvedla olomoucká rodačka v tiskové zprávě.

Třetí hráčku světa Karolínu Plíškovou vyřadilo ze hry zraněné zápěstí. Vítězka Roland Garros Barbora Krejčíková se dostatečně nezotavila po problémech na US Open.

Z šesti domácích hráček tak v soutěži zůstaly tři. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová je druhou nasazenou, v prvním kole má volný los a ve druhém narazí na vítězku utkání mezi Francouzkou Caroline Garciaovou a kvalifikantkou Anastasií Potapovovou z Ruska. Na divoké karty hrající české tenistky Kateřinu Siniakovou a Terezu Martincovou svedl los 1. kola proti sobě.