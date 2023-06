Muchová je poprvé v osmifinále Roland Garros

Paříž - Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do osmifinále grandslamového Roland Garros. Nasazenou sedmadvacítku Irinu-Camelii Beguovou z Rumunska porazila ve třetím kole za hodinu a 34 minut 6:3, 6:2. V boji o čtvrtfinále vyzve na pařížské antuce 134. hráčku světa Rusku Elinu Avanesjanovou, která zdolala Dánku Claru Tausonovou 3:6, 6:1, 7:5. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce Muchová porazila Beguovou poprvé v kariéře. O šest let starší soupeřce oplatila letošní vyřazení z turnaje v Madridu nebo porážku ve 2. kole Roland Garros z roku 2019. Do osmifinále turnaje prošla na třetí pokus, vloni skrečovala zápas třetího kola kvůli zranění kotníku.

Semifinalistka předloňského Australian Open Muchová působila od začátku na kurtu Simonne Mathieuové aktivnějším dojmem a v prvním setu nedovolila soupeřce ani jeden brejkbol. Sama jich naopak měla pět, přičemž ten poslední v osmé hře využila. Úvodní sadu zakončila před zraky rodičů čistou hrou.

Také ve druhém setu pokračovala Muchová v agresivní hře. V prvním gamu sice nevyužila tři brejkboly, poté už ale Beguové vzala všechny tři servisy a při vlastním podání proměnila druhý mečbol. Češka předčila soupeřku v poměru vítězných míčů 25:9.

Muchová zůstává na turnaji jako poslední ze 14 českých účastníků ve dvouhře. S dvacetiletou Avanesjanovou se utká poprvé. Ruska je první tenistkou po 35 letech, která si zahraje mezi nejlepšími šestnácti na Roland Garros poté, co se po neúspěchu v kvalifikaci dostala do hlavní soutěže jako "lucky loser". Naposledy se podobný počin povedl Nizozemce Nicole Muns-Jagermanové v roce 1988.

Světová trojka Jessica Pegulaová ze Spojených států amerických vypadla už ve 3. kole. Belgičance Elise Mertensové loňská čtvrtfinalistka pařížského grandslamu za 82 minut podlehla 1:6 a 3:6. Postup do osmifinále naopak vybojoval třetí nasazený Novak Djokovič, jenž tak může dál pomýšlet na zisk rekordního 23. grandslamového titulu. Španěla Alejandra Davidoviche zdolal 7:6, 7:6, 6:2.

Devětadvacetiletá Pegulaová se s antukovým Roland Garros rozloučila už jako čtvrtá hráčka Top 10 žebříčku v úvodním týdnu a dosud nejvýše nasazená. Rodačka z Buffala stále čeká na postup do prvního grandslamového semifinále.

Dvojnásobný vítěz pařížského turnaje Djokovič bojoval s Davidovichem o úvodní dva sety takřka tři hodiny. Ve druhém dokonce odvracel za stavu 5:6 setbol, nakonec ale vyrovnanou bitvu na centrálním kurtu Philippea Chatriera vyhrál. Minimálně do 4. kola Roland Garros postoupil počtrnácté v řadě.

"Věděl jsem, že to bude hodně náročný zápas. Ale vítězství je vítězství. První dva sety, tři hodiny, a já si pomyslel, když ten druhý prohraju, budeme tu nejspíš hrát pět hodin. Ale člověk na to musí být připraven. O tom grandslamy jsou, hraje se na tři vítězné. Musíte si věřit," řekl šestatřicetiletý Srb v rozhovoru na kurtu.

Své první pařížské osmifinále si zahraje Aryna Sabalenková z Běloruska. Světová dvojka a letošní vítězka Australian Open porazila 6:2, 6:2 Rusku Kamillu Rachimovovou a i třetí zápas na turnaji zvládla bez ztráty setu. Rodačka z Minsku má šanci stát se po turnaji 29. světovou jedničkou v historii WTA, což se jí podaří v případě zisku titulu bez ohledu na výsledek loňské šampionky Igy Šwiatekové z Polska.

Po utkání Sabalenková vynechala s odkazem na duševní zdraví tiskovou konferenci. Běloruská tenistka prostřednictvím pořadatelů vzkázala, že se na středečním setkání s novináři, kde dostala i otázku na roli své vlasti ve válce na Ukrajině, necítila bezpečně. Od organizátorů Roland Garros se jí dostalo podpory a nehrozí jí žádný postih.

Do osmifinále hladce prošla i světová devítka Darja Kasatkinová z Ruska. Přemožitelka Markéty Vondroušové z 2. kola deklasovala za necelou hodinu 6:0, 6:1 Američanku Peyton Stearnsovou, jež v 1. kole vyřadila Kateřinu Siniakovou.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 49,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Chačanov (11-Rus.) - Kokkinakis (Austr.) 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5), Djokovič (3-Srb.) - Davidovich (29-Šp.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2, Sonego (It.) - Rubljov (7-Rus.) 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3, Ofner (Rak.) - Fognini (It.) 5:7, 6:3, 7:5, 1:6, 6:4, Tsitsipas (5-Řec.) - Schwartzman (Arg.) 6:2, 6:2, 6:3, Musetti (17-It.) - Norrie (14-Brit.) 6:1, 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 2. kolo:

Gille, Vliegen (Belg.) - Jebavý, Martínez (ČR/Ven.) 6:1, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Muchová (ČR) - Beguová (27-Rum.) 6:3, 6:2, Mertensová (28-Belg.) - Pegulaová (3-USA) 6:1, 6:3, Kasatkinová (9-Rus.) - Stearnsová (USA) 6:0, 6:1, Sabalenková (2-Běl.) - Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:2, Pavljučenkovová (Rus.) - Potapovová (24-Rus.) 4:6, 6:3, 6:0, Svitolinová (Ukr.) - Blinkovová (Rus.) 2:6, 6:2, 7:5, Avanesjanová (Rus.) - Tausonová (Dán.) 3:6, 6:1, 7:5, Stephensová (USA) - Putincevová (Kaz.) 6:3, 3:6, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) - Eikeriová, Hozumiová (Nor./Jap.) 7:5, 6:2, Kuděrmětovová, Samsonovová (15-Rus.) - Vondroušová, Kolodziejová (ČR) 2:6, 7:6 (7:3), 6:3, Sutjiadiová, Katóová (16-Indon./Jap.) - Nosková, Chromačovová (ČR/Rus.) 6:4, 7:5.