Muchová je po obratu ve 4. kole, čeká ji Azarenková

New York - Dva velké obraty předvedla tenistka Karolína Muchová, aby si poprvé zahrála osmifinále grandslamového US Open. Dvacátá nasazená už v rozhodující sadě 3. kola prohrávala s Rumunkou Soranou Cirsteaovou 3:5, ale vynutila si tie-break, v kterém odvrátila tři mečboly a vyhrála 6:3, 2:6 a 7:6. Nejvýše nasazený pár čtyřhry Kristina Mladenovicová, Tímea Babosová byl kvůli karanténě Mladenovicové vyřazen z US Open.

Muchová je druhou Češkou ve čtvrtém kole letošního turnaje v New Yorku, který se kvůli koronaviru hraje bez fanoušků. Před ní uspěla Petra Kvitová.

Muchová vyhrála první set díky zisku čtyř her v řadě, a to i po třech dvojchybách Rumunky v závěrečné hře úvodního dějství. Ve druhém setu ale v dlouhých výměnách vypadla z rytmu, chybovala a 77. hráčka světa Cirsteaová srovnala.

V dramatickém rozhodujícím setu po sérii brejků prohrávala Muchová 2:4 a za stavu 4:5 podávala Rumunka na výhru. Muchová ale pod tlakem předváděla nejlepší tenis, aktivní hrou vzala soupeřce servis a o osudu utkání rozhodl tie-break.

V jeho úvodu česká tenistka čtyřikrát pokazila, prohrávala proto 0:4 a za stavu 3:6 čelila třem mečbolům. Znovu ale ukázala svoji sílu. Při prvním mečbolu chybovala Cirsteaová, ale pak už úřadovala svěřenkyně Davida Kotyzy - při druhém mečbolu trefila postranní čáru z bekhendu a třetí odvrátila volejem po náběhu k síti.

Svoji první možnost ukončit utkání pak nevyužila, ale při druhé napálila podání, které soupeřka jen tečovala. "Nehrála jsem nejlepší tenis, prala jsem se sama se sebou a nejsem z toho unešená, ale jsem ráda, jak jsem se s tím poprala. Bylo to na krajíčku, ale vybojovala jsem to. Podařilo se mi otočit důležité balony," řekla.

Čtyřiadvacetiletá Muchová tak je po dvou účastech na US Open ve třetím kole poprvé v osmifinále. O čtvrtfinále se střetne buď s Běloruskou Viktorií Azarenkovou. Bývalá světová jednička v sobotu zdolala polskou soupeřku Igu Šwiatekovou 6:4, 6:2 a na turnaji ještě neztratila set.

Jednatřicetiletá Azarenková vyhlíží v New Yorku ve skvělé formě, ve třech zápasech prohrála jen 13 gamů. Na americkém grandslamu došla v minulosti dvakrát do finále, dva triumfy má z Australian Open.

S Muchovou jsou nyní sousedkami ve třetí desítce světového žebříčku, česká hráčka je o místo výše. Na dvorci se proti sobě postaví poprvé.

Už ve čtvrtfinále čtyřhry je jako poslední z českých deblistek Květa Peschkeová. Spolu s Nizozemkou Demi Schuursovou jsou čtvrté nasazené a ve 2. kole zdolaly gruzínsko-ruský pár Oksana Kalašnikovová, Alla Kudrjavcevová 6:2, 7:5.

Bez problémů postoupili do osmifinále třetí nasazený Daniil Medveděv z Ruska i turnajová šestka Ital Matteo Berrettini. V atraktivním souboji bývalých vítězek US Open porazila Američanka Serena Williamsová 2:6, 6:2, 6:2 krajanku Sloane Stephensovou. Brzy devětatřicetiletá Williamsová usiluje v New Yorku o 24. grandslamový titul, jímž by se vyrovnala rekordmance Margaret Courtové. V pondělním osmifinále se finalistka předchozích dvou ročníků US Open střetne s Řekyní Marií Sakkariovou.

Do osmifinále dnes v noci postoupily i obě nasazené dvojky. Rakušan Dominic Thiem vyřadil někdejšího šampiona US Open Marina Čiliče, letošní vítězka Australian Open Sofia Keninová zdolala Ons Džabúrovou a čtvrté kolo bude hrát v New Yorku poprvé.

V nečekané jízdě pokračuje Bulharka Cvetana Pironkovová, která hrála poslední velký turnaj před třemi roky ve Wimbledonu a pak si dala mateřskou pauzu. Ve třetím kole zdolala Chorvatku Donnu Vekičovou 6:4, 6:1 a bude hrát s Alizé Cornetovou z Francie, jejíž sedmá nasazená soupeřka Madison Keysová v druhém setu vzdala kvůli bolestem zad.

Mladenovicová byla kvůli karanténě vyřazena z US Open

Nejvýše nasazený pár čtyřhry Kristina Mladenovicová, Tímea Babosová byl krátce před zápasem druhého kola vyřazen kvůli karanténě Mladenovicové z US Open. Francouzská tenistka patřila do skupiny zhruba deseti lidí, kteří přišli do kontaktu s Benoitem Pairem, jenž byl před startem newyorského grandslamu pozitivně testován na koronavirus a nesměl na turnaji startovat.

Americká tenisová asociace (USTA) dnes oznámila, že Mladenovicová musí do karantény na základě upozornění zdravotního úřadu okresu Nassau, kde leží oficiální hotel pro US Open. Francouzská tenistka musí podle nového nařízení zůstat v hotelu po zbytek určeného karanténního období, tedy do 11. září.

Mladenovicová už přitom na US Open odehrála dvě zápasy ve dvouhře a společně s Babosovou zvládly i zahajovací duel v deblu.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Thiem (2-Rak.) - Čilič (31-Chorv.) 6:2, 6:2, 3:6, 6:3, Medveděv (3-Rus.) - Wolf (USA) 6:3, 6:3, 6:2, Berrettini (6-It.) - Ruud (30-Nor.) 6:4, 6:4, 6:2, Pospisil (Kan.) - Bautista (8-Šp.) 7:5, 2:6, 4:6, 6:3, 6:2, Rubljov (10-Rus.) - Caruso (It.) 6:0, 6:4, 6:0, Auger-Aliassime (15-Kan.) - Moutet (Fr.) 6:1, 6:0, 6:4, De Minaur (21-Austr.) - Chačanov (11-Rus.) 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1, Tiafoe (USA) - Fucsovics (Maď.) 6:2, 6:3, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Muchová (20-ČR) - Cirsteaová (Rum.) 6:3, 2:6, 7:6 (9:7), Keninová (2-USA) - Džabúrová (27-Tun.) 7:6 (7:4), 6:3, S. Williamsová (3-USA) - Stephensová (26-USA) 2:6, 6:2, 6:2, Cornetová (Fr.) - Keysová (7-USA) 7:6 (7:4), 3:2 skreč, Sakkariová (15-Řec.) - Anisimovová (22-USA) 6:3, 6:1, Mertensová (16-Belg.) - McNallyová (USA) 7:5, 6:1, Pironkovová (Bulh.) - Vekičová (18-Chorv.) 6:4, 6:1, Azarenková (Běl.) - Šwiateková (Pol.) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Peschkeová, Schuursová (4-ČR/Niz.) - Kalašnikovová, Kudrjavcevová (Gruz./Rus.) 6:2, 7:5.