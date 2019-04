Prostějov - České tenistky vedou po úvodních dvouhrách v baráži o Světovou skupinu nad Kanadou 2:0 na zápasy. Na antuce v Prostějově neztratily premiantka v soutěži Karolína Muchová ani týmová jednička Markéta Vondroušová ani set.

Muchová v Národním tenisovém centru Morava porazila Rebeccu Marinovou 6:3 a 6:0. Vondroušová si pak poradila s šestnáctiletou finalistkou letošní juniorky na Australian Open Leylah Fernandezovou 6:4 a 6:1.

"Jsem rád, že to je dva nula a oba zápasy byly ve dvou setech. Není jednoduché vstupovat do zápasu v roli favorita, musí tam přijít a vyhrát. Atmosféra je hukot a doma jsou pod tlakem," řekl kapitán Petr Pála. "Markéta ani Kája ale ani jednou neprohrávaly, to je pro kapitána velmi příjemná situace," pochválil své svěřenkyně.

V nervózním úvodu Muchové s Marinovou si obě hráčky z druhé světové stovky prohrávaly podání. Pestřeji hrající Muchová vedla 3:1 a 40:15 při podání soupeřky, ale Marinová srovnala na 3:3. Potom však už domácí hráčka dominovala.

Dvaadvacetiletá tenistka získala devět her v řadě a po hodině a čtvrt proměnila třetí mečbol. "Nejnervóznější jsem byla při rozehrávce, to jsem se třepala, ale pak to ze mě spadlo. Diváci strašně ženou dopředu," poděkovala Muchová obecenstvu.

Devatenáctiletá Vondroušová se ocitla poprvé v roli české jedničky a zápas zvládla o čtyři minuty rychleji než Muchová. Proti mladičké soupeřce ale musela ukázat hodně ze svého umění 47. hráčky žebříčku.

"Hrála na hraně, neměla co ztratit a v prvním setu jsem se s tím musela porvat. Jsem spokojená," řekla Vondroušová, která při třetím mečbolu poslala míč na lajnu. "To bylo trošku štěstí," podotkla.

V neděli by měly od 12:00 nastoupit týmové jedničky Vondroušová a Marinová, po nich je v plánu duel Muchové s Fernandezovou a případně závěrečná čtyřhra. "Ještě se musíme soustředit a udělat třetí bod," řekl Pála.

V domácím výběru chybějí Petra Kvitová, Karolína Plíšková i světová deblová jednička Kateřina Siniaková. Kanaďanky přijely bez zraněné komety sezony Biancy Andreescuové i bez někdejší finalistky Wimbledonu Eugenie Bouchardové.

Češky hrají baráž poprvé od roku 2008. Tehdy se přes Izrael dostaly do elitní Světové skupiny a následně získaly šest titulů během osmi let.

Baráž tenisového Fed Cupu:

--------

Prostějov: ČR - Kanada 2:0

Muchová - Marinová 6:3, 6:0, Vondroušová - Fernandezová 6:4, 6:1.

Riga: Lotyšsko - Německo 1:3

Ostapenková - Barthelová 4:6, 3:6, Ostapenková, Vismaneová - Grönefeldová, Petkovicová 6:1, 6:3.

Kortrijk: Belgie - Španělsko 1:1

Flipkensová - Muguruzaová 6:3, 4:6, 6:4, Van Uytvancková - Suárezová 3:6, 2:6.

21:30 San Antonio: USA - Švýcarsko.