Muchová i Menšík zabojují o osmifinále US Open na kurtu Louise Armstronga

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 28. srpna 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová v utkání proti Američance Storm Hunterové. ČTK/AP/John Minchillo

New York - Karolína Muchová se utká dnes o postup do osmifinále US Open s Američankou Taylor Townsendovou na kurtu Louise Armstronga. Duel finalistky letošního Roland Garros s domácí tenistkou zahájí v 17:00 SELČ program na druhém největším dvorci . Na něm si později zahraje při tzv. "night session" také Jakub Menšík, který v den svých 18. narozenin vyzve turnajovou devítku Američana Taylora Fritze. Jiří Veselý uzavře program na "sedmnáctce".

Sedmadvacetiletá Muchová zatím v New Yorku vyřadila bez ztráty setu Australanku Storm Hunterovou a Polku Magdalenu Frechovou. Finalistka nedávného turnaje v Cincinnati zaútočí na osmé vítězství z posledních devíti zápasů. S Townsendovou se střetne poprvé. Případným postupem do osmifinále může Muchová vyrovnat na betonu ve Flushing Meadows své maximum z roku 2020.

Grandslamový debutant Menšík, který po postupu z kvalifikace zdolal v hlavní soutěži dvojici Francouzů Gregoirea Barréreho a Titouana Drogueta, se pokusí zaskočit favorizovaného Fritze. Nejvýše nasazený Američan na turnaji zatím ztratil jen deset gamů. Zápas nezačne dříve než v 1:00 SELČ jako čtvrtý v pořadí.

Třicetiletý Veselý, startující v hlavní soutěži díky chráněnému žebříčku, zabojuje v New Yorku o premiérový postup do osmifinále. Po pětisetových bitvách s Francouzem Enzem Couacaudem a Argentincem Franciscem Cerúndolem ho čeká Chorvat Borna Gojo. Utkání se odehraje jako poslední na kurtu číslo 17 a vítěz by mohl v další fázi narazit na světovou dvojku Srba Novaka Djokoviče.

Páteční program tenisového US Open (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe (18:00): Paul (14-USA) - Davidovich (21-Šp.), Wozniacká (Dán.) - Bradyová (USA), 01:00 Mertensová (32-Belg.) - Gauffová (6-USA), Djere (32-Srb.) - Djokovič (2-Srb.).

Kurt Louise Armstronga: Muchová (10-ČR) - Townsendová (USA), Šwiateková (1-Pol.) - Juvanová (Slovin.), Mannarino (22-Fr.) - Tiafoe (10-USA), 01:00 Menšík (ČR) - Fritz (9-USA), Rybakinová (4-Kaz.) - Cirsteaová (30-Rum.).

Grandstand: Wang Sin-jü (Čína) - Schmiedlová (SR), Shelton (USA) - Karacev (Rus.), Stricker (Švýc.) - Bonzi (Fr.), Ču Lin (Čína) - Bencicová (15-Švýc.)

Kurt č. 17: 4. zápas Veselý (ČR) - Gojo (Chorv.).