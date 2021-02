Muchová hrála Australian Open s natrženým břišním svalem

Olomouc - Tenistka Karolína Muchová prošla do semifinále Australian Open s natrženým břišním svalem. Trhlinu na levé straně odhalilo už vyšetření v Melbourne a diagnózu potvrdila prohlídka po návratu do Česka. Nyní čeká dvaadvacátou hráčku světa klid, a pokud nebude zdravotně v pořádku, tak vynechá velký turnaj v Dubaji. Na kurty se vrátí až na přelomu března a dubna v Miami.

Muchová si postupem do semifinále Australian Open vylepšila grandslamové maximum. Celou dobu přitom měla problém s břišním svalem, který si poranila v přípravném turnaji. "Už sono v Austrálii ukázalo, že tam mám trhlinu. Po příletu jsem byla na kontrole, jak se to po dlouhém letu zhoršilo, nebo zlepšilo, a překvapivě se to docela zlepšilo," řekla tenistka v online rozhovoru s médii.

S podobným zraněním došel k titulu Srb Novak Djokovič. Jeho trhlina je údajně veliká 2,5 centimetru. "Moje je trošku větší. On to má na druhé straně," řekla Muchová, která podobné zranění už měla párkrát, proto nechce návrat uspěchat. "Teď mám hlavně klid. Už si dávám proudy a komunikuju na dálku, co a jak dělat, na Tenerife s Michalem," jmenovala fyzioterapeuta Michala Novotného.

Její další program se bude odvíjet od zdravotního stavu. Na turnaj do Dauhá se ani nehlásila a hrát by měla v Dubaji, který je pro elitní hráčky povinný. "Ale nedokážu říct, jak to bude. Ani si popravdě nemyslím, že to stihnu. Nechávám to otevřený," řekla Muchová. "Potom je Miami, na to už bych snad měla být zdravotně ready, abych mohla turnaj kvalitně odehrát," řekla Muchová.

Do Česka přiletěla v pondělí. Absolvovala zmíněné vyšetření, přesun z Prahy do Olomouce a uvítání s rodinou. "Mamka mi upekla dort a udělala na něj indicie, které jsem nepochopila, ale myslela to hezky. Dali jsme si skleničku, ale byla jsem hodně unavená a před osmou jsem usnula a spala až do rána do pěti," řekla.

Dnes ráno absolvovala i dopingovou kontrolu a plnila mediální povinnosti. Stále si tak připomínala, že první grandslamové finále nebylo daleko. "Pořád to mrzí, ale neužírám se tím. Vím, že jsem měla šanci, ale okolnosti nebyly lehký. Po semifinále jsem si říkala, že už bych na finále ani nebyla schopna nastoupit."