Muchova epopej bude v dalších pěti letech vystavena v Moravském Krumlově

Praha - Slovanská epopej Alfonse Muchy bude v následujících pěti letech vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Zastupitelé hlavního města dnes schválili smlouvu o výpůjčce. Kdy přesně se obrazy do Moravského Krumlova přestěhují, není jasné. Starosta Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09) v pondělí uvedl, že epopej by mohla být k vidění už v červenci. Po návratu do metropole má být cyklus obrazů na 25 let umístěn v budově Savarinu na Václavském náměstí. V současné době jsou plátna v depozitáři Galerie hlavního města (GHMP). Cyklus tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let.

"Moravský Krumlov dostal řadu podmínek, které musel splnit, aby tam GHMP mohla obrazy poslat. Dnes můžeme říct, že Krumlov vše splnil a nic nebrání tomu, aby mu mohla být epopej zapůjčena," řekla radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Kdy přesně se plátna přestěhují, nechtějí představitelé hlavního města z bezpečnostních důvodů zveřejnit. Vystavena by ale podle Třeštíkové měla být už v létě. Podle dřívějšího vyjádření krumlovského starosty se převoz rozměrných pláten uskuteční natřikrát nejpozději do čtyř týdnů. Třetina to řekl poté, co moravskokrumlovští zastupitelé v pondělí odpoledne zapůjčení schválili.

Podmínkou výpůjčky byla oprava zámku v Moravském Krumlově a úprava prostor, kterou tamní radnice již provedla. Mezi požadavky bylo například potřebné technické vybavení, zvláštní sjednané pojištění a prostory musely být vybaveny speciálním protipožárním systémem či zabezpečovacím zařízením. Uskutečnila se také měření prostor vzhledem ke klimatu či osvětlení.

Senátor a starosta Moravského Krumlova Třetina dnes pražským zastupitelům za zápůjčku poděkoval. "Město Moravský Krumlov připravilo luxusní podmínky pro vystavení Slovanské epopeje. Jménem všech Moravskokrumlovských i lidí na Moravě vám děkuji za vaše rozhodnutí," řekl Třetina.

Stěhování obrazů ale na dnešním jednání kritizovali někteří zastupitelé. Mezi nimi například koaliční zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL), který dlouhodobě prosazuje, aby byl cyklus obrazů vystaven v Praze. "Nicméně respektuji rozhodnutí zastupitelstva a gratuluji Krumlovu k opravě, je to tam opravdu pěkné. Byl bych rád, abychom ji ale za pět let přivítali zpět a našli důstojné místo," řekl Wolf.

Bývalý primátor a opoziční zastupitel Bohuslav Svoboda (ODS) řekl, že mu vadí, že město nedodržuje slib daný autorovi, že obrazy budou vystaveny v Praze v samostatných výstavních prostorech. Stěhování kritizovali rovněž někteří zastupitelé opozičního ANO.

Třeštíková v diskusi řekla, že výpůjčka do Moravského Krumlova je pouze dočasným řešením. "Na přelomu roku jsme se napříč stranami domluvili, že, co se týče dalšího umístění, bude epopej v Praze. Vrátí se a v zastupitelstvu panovala shoda, že akceptujeme nabídku společnosti Crestyl a epopej bude na 25 let v Savarinu," řekla.

Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře.

Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Odtud je někdejší vedení Prahy nechalo před více než deseti lety odvézt, což tehdy radní zdůvodnili špatným stavem moravskokrumlovského zámku, který díla ohrožoval. Poté byla střídavě ve Veletržním paláci v Praze, v depozitáři nebo zapůjčena do ciziny.