Muchová chytla slinu a turnaj v Ostravě rozjela rázně

Ostrava - Svým nejsnadnějším zápasem sezony rozjela tenistka Karolína Muchová halový turnaj v Ostravě. Číňance Čang Šuaj povolila pouze dvě hry a ze své poslední akce v omezené sezoně chce vytěžit co nejvíc.

Dvakrát 6:1 Muchová naposledy vyhrála loni v září ve finále v Soulu, kde slavila první titul na okruhu WTA. Nyní stejným výsledkem začala v Ostravě. "Šlo to docela rychle," komentovala sotva hodinový duel a dodala: "První game jsme se tahaly, pak jsem chytla slinu a hrála pořád solidně. K ničemu jsem ji nepustila."

Po vyřazení v prvním kole Roland Garros ještě léčila zraněnou nohu z US Open. Pak už se snažila naladit na český turnaj. "Je to můj poslední turnaj, snažím se z toho dostat co nejvíc. Budu se snažit na těch mých sto procent."

Akci kategorie Premier připravuje v Ostravě její manažer Tomáš Petera. Má tak o důvod víc se předvést. A jako na každém turnaji má v týmu i nějakou motivační sázku. "Něco tam máme, ale neprozradím," tajila olomoucká rodačka.

Letošní sezona je poznamenaná opatřeními proti koronaviru. "Je prostě jiná, úplně jiná," pronesla 28. hráčka dvouhry. Hraje teprve osmý turnaj, z toho tři byly grandslamy. "Je to docela těžké. Chvíli je trénink, chvíli pauza, pak se něco hraje, pak ne, pak se čeká. Popravdě jsem trochu unavená, i když jsem moc neodehrála."

K utkání druhého kola nastoupí až ve čtvrtek. Středeční volno tak využije i ke sledování příští soupeřky, která vzejde z duelu Amandy Anisimovové z USA se sedmou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie. "Kouknu se, jak teď hrají. Jinak se snad dobře vyspím, dám jeden trénink a regeneraci," plánovala Muchová.

Na videokonferenci s médii přišla po dalším z testů na covid-19, který musejí hráčky v tzv. bublině podstupovat opakovaně. "Jsou tady jemnější, díkybohu," srovnávala s Paříží, kde hráčky popisovaly odebírání vzorků jako velice nepříjemné.

Na omezený život na tenisu a v hotelu, jinam hráčky nesmějí, si nestěžuje. "Máme tady dobrou fanzonu a i bez bubliny není na jiné věci tolik čas. Dny rychle utíkají a jiné to je v tom, že si nemůžeme jít sednout ven nebo se jít projít," řekla.