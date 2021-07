Muchová by nechtěla ve čtvrtfinále Wimbledonu končit

Londýn - I při svém druhém startu ve Wimbledonu se tenistka Karolína Muchová dostala do čtvrtfinále. Zatímco předloni byla nadšená z grandslamové premiéry mezi osmičkou nejlepších, nyní už je zkušenější a ještě nechce končit.

Z Muchové vyzařuje v Londýně pohoda vyplývající z radosti hraní na trávě. "Baví mě. Sedí mi tady všechno. Líbí se mi klub, lidé v něm. Jsem ráda, že jsem zase ve čtvrtfinále a zkusím jít ještě dál," řekla po výhře v osmifinále nad Španělkou Paulou Badosaovou.

V utkání třetího kola měla ze své hry špatný pocit, tentokrát se cítila lépe. Přes horší úvod většinou určovala tempo hry. "Když jsem tam potřebovala balon dostat, hrát delší výměnu a donutit ji k chybě, tak jsem byla schopná. Je tam víc pozitiv, lepší byl i pohyb," řekla.

Předloni byla z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu nadšená. "Měla jsem z toho hlavu v oblacích," vzpomínala. Do druhého týdne na grandslamu se od té doby dostala i loni na US Open a především letos v Melbourne, kde si na Australian Open zahrála dokonce semifinále.

Možná proto brala nyní postup do čtvrtfinále Wimbledonu trošku jako povinnost, jak sama řekla. "Je zvláštní to tak říct. Nevím, jak to vyjádřit. Možná jsme to řekla špatně," uvedla a snažila se to vysvětlit tím, že proti Badosaové byla žebříčkově výše postavenou hráčkou. "Takže jsem se chtěla dostat do čtvrtfinále," doplnila čtyřiadvacetiletá olomoucká rodačka.

Z pohledu umístění na tom bude lépe i v boji o semifinále s Angelique Kerberovou. Němka je ale už trojnásobnou grandslamovou šampionkou a vítězkou Wimbledonu z roku 2018. "Na trávě umí, takže mě čeká velký boj," řekla. S Kerberovou dvakrát předloni prohrála na tvrdém povrchu. "Měla jsem dojem, že je všude. Nevzdá žádnou výměnu," řekla Muchová.

Nepříjemný bude i fakt, že je Kerberová levačka. "Určitě to píše hlavně na servisu, to je největší výhoda. Když tam hodí dobrý slice, tak tam mám bekhend," uvedla Muchová, která má s levorukými hráčkami bilanci 9:12. Letos v Paříži porazila jednu z nich Varvaru Lepchenkovou z USA.

Čtvrtfinálové zápasy se odehrají na dvou hlavních kurtech Wimbledonu. "Chodí sem hodně lidí, hodně podporují a to je fakt skvělý. Je to tady fakt příjemný," těšila se Muchová na atmosféru.