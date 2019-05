Muchová bude hrát o první titul na WTA, Peschkeová v deblu neuspěla

Praha - Pražský turnaj WTA se může dočkat čtvrté domácí šampionky, ale z českého finále nevzejde. Do sobotního boje o titul z dnešních semifinále prošla Karolína Muchová, Barbora Strýcová vypadla. Květa Peschkeová potřetí v řadě čtyřhru v Praze nevyhrála.

Dvaadvacetiletá Muchová porazila na antuce ve Stromovce Bernardu Peraovou z USA 6:2, 7:5 a poprvé si na okruhu WTA zahraje o titul. Soupeřkou olomoucké rodačky, hrající turnaj díky divoké kartě, bude švýcarská kvalifikantka a další levačka Jil Teichmannová, která si se Strýcovou poradila hladce 6:3 a 6:0.

V případě zisku titulu Muchová v Praze naváže na tři předchozí domácí šampionky. Loni kralovala Petra Kvitová, v roce 2016 uspěla Lucie Šafářová a v roce 2015 Karolína Plíšková. Jen předloni se na Spartě neradovala z vavřínu Češka, tehdy Němka Mona Barthelová porazila ve finále Kristýnu Plíškovou.

Nedávná úspěšná fedcupová debutantka Muchová zvládla v chladu výborně první set. I za pomoci zkracování hry za síť rychle vedla 3:0 a 5:1. Sice pak ztratila servis, ale potom potřetí vzala Američance podání a za půl hodiny měla set.

Ve druhé sadě Muchová prohrávala 1:3. Dokázala ale ve vyrovnaných gamech otočit na 4:3 a ve dvanácté hře při podání Američanky duel ukončila čistou hrou.

"Jsem strašně ráda, finále je super," řekla Muchová na kurtu poté, co si vyslechla skandování "Kája! Kája!". "Každý den je pecka, jak nás diváci povzbuzují," dodala.

Muchová získala na nižším okruhu ITF dva tituly ve dvouhře. Mezi elitou o sobě dala vědět loni postupem do třetího kola US Open. Účastí v pražském finále si zajistila premiérový posun do první světové stovky žebříčku.

Strýcová toužila po prvním finále dvouhry na WTA po dvou letech, ale s hrou levoruké 146. hráčky světa Teichmannové se nedokázala vypořádat. Měla problém s liftovanými údery soupeřky. "Vydrž dva tři údery. Je jasný, že bude každá výměna bolet," řekl Strýcové kouč David Kotyza, ale jeho svěřenkyně neuspěla.

Strýcová nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů, které si vypracovala, a sama přišla o podání čtyřikrát. Od stavu 3:5 prohrála sedm her v řadě.

"Nezamrzla jsem," odvětila Strýcová na otázku, zda se v chladných podmínkách necítila hůře. Soupeřku pochválila. "Hrála na mě skvělej tenis, hrozně chytře. Na všechno měla odpověď. Ať jsem zahrála cokoli, vždycky to přišlo zpátky."

Antukovou sezonu rozjela ale Strýcová na výbornou. Do semifinále se dostala v Praze i před týdnem v Istanbulu. "Jsem moc ráda, že to takhle začalo, že mám za sebou tolik zápasů. Čím víc zápasů bude, tím lépe," řekla. Prohra s Teichmannovou ji ale hodně mrzela. "Dlouho jsem nebyla takhle smutná," hlesla.

Sobotní program závěrečného dne turnaje začne v 10:30 rozlučkou s Lucií Šafářovou, finálový zápas by měl odstartovat v 11:00.

Peschkeová třetí deblový titul v řadě v Praze nepřidala

Květa Peschkeová potřetí v řadě čtyřhru na turnaji WTA v Praze nevyhrála. S Američankou českého původu Nicole Melicharovou, s kterou obhajovaly titul, dnes ve finále podlehly slovensko-ruské dvojici Viktória Kužmová, Anna Kalinská po setech 6:4, 5:7 a 7:10 v super tie-breaku.

Peschkeová ovládla J&T Banka Prague Open loni s Melicharovou a předloni s Němkou Annou-Lenou Grönefeldovou.

"Snažily jsme se, chtěly jsme to dotáhnout do vítězného konce, ale co se dá dělat. Dopadlo to jinak a musíme jet dál," řekla Peschkeová. "Padalo jim to tam a občas měly trošku štěstí, ale hrály dobře," pochválila Melicharová soupeřky.

Peschkeová s Melicharovou získaly první set, ale ve druhém jen dotahovaly. Srovnaly sice na 5:5, ale vzápětí prohrály další dvě hry. "Vycházely jim prohozy, to bylo nepříjemné. Dobře servírovaly a byly solidní odzadu," řekla Peschkeová.

V super tie-breaku ještě vedly 4:3, ale pak prohrály šest míčů v řadě. "To je dost. Trošku se nám to vymklo z rukou," uvedla Peschkeová. Od stavu 4:9 zvládly odvrátit tři mečboly, jeden se štěstím díky "prasátku", ale při čtvrtém chybovaly.

Čtyřhra ve Stromovce nemá poprvé domácí vítězku. V roce 2016 uspěly Andrea Hlaváčková s Margaritou Gasparjanovou z Ruska a po povýšení turnaje z nižšího okruhu ITF na WTA v roce 2015 Kateřina Siniaková se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Wimbledonská vítězka z roku 2011 Peschkeová tvoří s Melicharovou pár od loňské sezony a dosud spolu slavily tři vavříny. Letos na úvod sezony vyhrály v Brisbane.

Peschkeová je s 32 deblovými tituly čtvrtou nejúspěšnější českou tenistkou historie. Před ní jsou jen legendy Martina Navrátilová (177), Jana Novotná (76) a Helena Suková (69). "Vím to, ale hraju z turnaje na turnaj a za každou výhru jsem ráda. Je jedno, jestli je první nebo třicátý čtvrtý titul," řekla Peschkeová.

Na okruhu WTA je Peschkeová ve 43 letech nejstarší hráčkou ve stovce žebříčku čtyřhry. Jak dlouho ještě plánuje hrát, neprozradila. "Jsem docela ve fyzický pohodě a jak se říká, nechám to koňovi," usmála se.

Turnaj žen J&T Banka Prague Open

(antuka, dotace 250 tisíc dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Muchová (ČR) - Peraová (USA) 6:2, 7:5, Teichmannová (Švýc.) - Strýcová (9-ČR) 6:3, 6:0.

Čtyřhra - finále:

Kalinská, Kužmová (Rus./SR) - Melicharová, Peschkeová (1-USA/ČR) 4:6, 7:5, 10:7.

Muchová nastoupí v prvním finále na okruhu WTA proti kamarádce

V euforii proměnila tenistka Karolína Muchová mečbol a dál posunuje své hranice. Na pražském turnaji dnes zvládla premiérové semifinále na okruhu WTA a v sobotním duelu o první velký titul se utká s kamarádkou. Její soupeřkou bude Jil Teichmannová, Švýcarka praktikující španělský antukový styl.

Přes chladné počasí se ze dvou třetin zaplněných ochozů ozývalo skandování "Kája! Kája!" na počest semifinálové výhry Muchové nad Američankou Bernardou Peraovou 6:2 a 7:5. "Ani to nevím. Neuvědomila jsem si to. Byla jsem v euforii," řekla dcera bývalého fotbalisty Josefa Muchy.

Ve Stromovce prožívá skvělý týden, na jehož konci ji čeká boj o první titul na WTA Tour. "Dnes jsem byla poprvé v semifinále. Teď mě čeká první finále. Není asi lepší místo, než ho hrát tady v Praze," uvedla.

Díky doporučení Lucie Šafářové dostala od pořadatelů divokou kartu a vyhnula se kvalifikaci. "Jsem ráda, že jsem toho takhle využila," řekla Muchová. V úvodních dvou kolech zvládla třísetové náročné bitvy, další dva duely už vyhrála bez ztráty sady. "Jdu, dokud mě někdo nezastaví nebo sama sebe nezastavím. Užívám si to," prohlásila.

V dosavadní kariéře slavila dvaadvacetiletá olomoucká rodačka dva singlové tituly na nižším okruhu ITF. "Všechny hrajeme tenis, abychom vyhrály. To je ten nejhezčí pocit. Samozřejmě je ale i důležité, že něco zlepším ve hře a převedu to do zápasu," řekla.

Triumf na J&T Banka Prague Open by ji katapultoval do světové šedesátky a inkasovala by 43 tisíc dolarů, v přepočtu přes 990 tisíc korun.

Aby si radost z vítězství užila, musí v sobotu od 11:00 zdolat o rok mladší Teichmannovou. Levou rukou hrající Švýcarka v turnaji vyřadila třeba zkušenou Rusku Světlanu Kuzněcovovou a v semifinále Barboru Strýcovou.

"S Jil jsme docela dobrý kámošky, rozehrávaly jsme se tady spolu," řekla Muchová. Je připravena na španělský styl soupeřky, která se narodila v Barceloně a trénuje pod vedením Španěla Alberta Martina. "Lifty mi nevadí," ujistila.

Ať už finále dopadne jakkoli, bude Česko na další světové turnaje opouštět povzbuzena. Před čtrnácti dny zvládla v Prostějově premiéru ve Fed Cupu a nyní září v Praze. "Určitě mi to dodá sebevědomí," přikývla Muchová.