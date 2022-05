Muchová bude hrát i třetí kolo v Paříži na kurtu Suzanne Lenglenové

Paříž - Tenistka Karolína Muchová bude hrát na antukovém Roland Garros znovu na kurtu Suzanne Lenglenové. Po senzační výhře ve druhém kole nad čtvrtou nasazenou Marií Sakkariovou z Řecka se na druhém největším dvorci pařížského areálu utká s Američankou Amandou Anisimovovou. Páteční duel třetího kola začne v 11:00.

S dvacetiletou Anisimovovou, turnajovou sedmadvacítkou, se Muchová dosud na okruhu WTA nestřetla. "Ani jsem s ní netrénovala, takže ji neznám. Kouknu se na její zápasy. Myslím, že to bude rychlá betonářská hra," uvedla o pět let starší Muchová, která by případným postupem do osmifinále vylepšila své maximum na Roland Garros.

Anisimovové se letos na antuce daří a s dvanácti vyhranými zápasy je druhou nejlepší hráčkou sezony na klouzavém povrchu. V americkém Charlestonu prohrála až ve finále a na velkých turnajích v Madridu a Římě došla shodně do čtvrtfinále.

Páteční program (začátky v 11:00 SELČ):

Kurt Philippa Chatriera: 12:00 Bencicová (14-Švýc.) - Fernandezová (17-Kan.), Djokovič (1-Srb.) - Bedene (Slovin.), Parryová (Fr.) - Stephensová (USA), 20:45 Alcaraz (6-Šp.) - Korda (27-USA).

Kurt Suzanne Lenglenové: Muchová (ČR) - Anisimovová (27-USA), Gauffová (18-USA) - Kanepiová (Est.), Nadal (5-Šp.) - Van De Zandschulp (26-Niz.), Zverev (3-Něm.) - Nakashima (USA).

Kurt Simonne Mathieuové: Dimitrov (18-Bulh.) - Schwartzman (15-Arg.), Sasnovičová (Běl.) - Kerberová (21-Něm.), Azarenková (15-Běl.) - Teichmannová (23-Švýc.), Norrie (10-Brit.) - Chačanov (21- Rus.).