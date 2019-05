Muchová a Strýcová jsou v semifinále pražského turnaje WTA

Praha - Karolína Muchová a Barbora Strýcová jsou na tenisovém turnaji WTA v Praze v semifinále. Muchová si v dnešním čtvrtfinálovém utkání na J&T Banka Prague Open poradila s Ruskou Natalií Vichljancevovou 6:3, 6:4 a je poprvé na nejvyšším ženském okruhu mezi nejlepší čtveřicí. Strýcová na antuce ve Stromovce nečekaně hladce porazila krajanku Kateřinu Siniakovou 6:1 a 6:2.

Muchová uspěla šestkrát při servisu soupeřky i proto, že ruská tenistka udělala deset dvojchyb. Ve druhé sadě vedla vítězka Pardubické juniorky z roku 2014 už 5:2, pak ztratila dvě hry. "Trošku jsem polevila a myslela si, že se to dohraje samo," řekla. Drama ale nedopustila a zápas ukončila čistou hrou po hodině a půl hry.

"Je to super. A ještě v Praze, to je dvojnásobná radost," radovala se svěřenkyně slovenského kouče Emila Miškeho z prvního semifinále na okruhu WTA. Ve dvouhře hrála Muchová semifinále naposledy loni na turnaji ITF v rodné Olomouci.

O finále si dvaadvacetiletá dcera bývalého fotbalisty Josefa Muchy zahraje proti Bernardě Peraové z USA, která vyřadila turnajovou trojku Wang Čchiang z Číny. "Je šikovná, zase to bude těžké. Musím načerpat síly," řekla Muchová.

Strýcová a Siniaková se v pražském čtvrtfinále utkaly už potřetí a stejně jako předloni uspěla zkušenější Strýcová. Zatímco v roce 2017 ale potřebovala tři sety, tentokrát dominovala a mečbol proměnila za hodinu a devět minut.

"První set jsem odehrála úplně bez chyby. Fungovalo spoustu věcí, ale ne nijak extrémně. Od začátku do konce jsem si držela to svoje a stačilo to," řekla Strýcová, která je v semifinále stejně jako minulý týden v Istanbulu. Její páteční soupeřkou v boji o finále bude švýcarská účastnice kvalifikace Jil Teichmannová.

Šestá nasazená Siniaková nenavázala výkony z předešlých dvou zápasů. "Nehrála jsem jinak, hrála jsem nijak a nevím proč. Snažila jsem se to během zápasu změnit, bojovala jsem s tím, ale nemohla jsem se vůbec o nic opřít," řekla Siniaková, která i popáté v Praze prohrála s krajankou. "Zůstala jsem věrná tradici," konstatovala.

Květa Peschkeová může ve čtyřhře slavit hattrick na pražském turnaji WTA. Bývalá vítězka Wimbledonu postoupila na antuce ve Stromovce do finále J&T Banka Prague Open s Američankou českého původu Nicole Melicharovou a mají na dosah obhajobu titulu. V pátečním finále se nejvýše nasazený pár utká se slovensko-ruskou dvojicí Viktoria Kužmová, Anna Kalinská.

Třiačtyřicetiletá Peschkeová kralovala pražskému turnaji poprvé v roce 2017 s Němkou Annou-Lenou Grönefeldovou, loni už triumfovala s Melicharovou.

"Asi mi to tady svědčí. Užívám si domácí pobyt a je to super. Jsem moc ráda, že jsme zase ve finále," řekla Peschkeová po výhře v semifinále nad Češkami Denisou Allertovou a Terezou Smitkovou 6:4, 1:6 a 10:8.

Vítězka Wimbledonu z roku 2011 Peschkeová třikrát ovládla turnaj v deblu jen v hale v Paříži (2005, 2006 a 2014). Třikrát za sebou ale může uspět poprvé. "To by bylo zajímavé. Budeme se snažit," řekla majitelka 32. deblových vavřínů.

S Melicharovou na úvod roku ovládly čtyřhru v Brisbane, ale od té doby se jim nedařilo. V poslední době prohrály šest ze sedmi zápasů, čtyřikrát v super tie-breaku. "Chybělo nám vždycky pár míčků. Snad jsme to teďka konečně prolomily," řekla Peschkeová. V Praze vyhrály v super tie-breaku všechny tři zápasy.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Estorilu

(antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Goffin (4-Belg.) - J. Sousa (Portug.) 6:3, 6:2, Tiafoe (8-USA) - Nišioka (Jap.) 2:6, 6:3, 7:6 (7:5), Cuevas (Urug.) - Baldi (It.) 6:2, 7:5, Džazírí (Tun.) - Mayer (Arg.) 7:6 (7:2), 6:1.

Turnaj mužů v Mnichově

(antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Kohlschreiber (Něm.) - Chačanov (2-Rus.) 7:6 (8:6), 6:4, Bautista (4-Šp.) - Molleker (Něm.) 6:4, 6:2, Pella (7-Arg.) - Daniel (Jap.) 6:1, 6:7 (7:9), 6:3, Berrettini (It.) - Kudla (USA) 7:5, 6:3.

Turnaj žen Prague Open

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Strýcová (9-ČR) - Siniaková (6-ČR) 6:1, 6:2, Muchová (ČR) - Vichljancevová (Rus.) 6:3, 6:4, Peraová (USA) - Wang Čchiang (3-Čína) 6:0, 6:7 (5:7), 6:3, Teichmannová (Švýc.) - Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:1.

Čtyřhra - semifinále:

Melicharová, Peschkeová (1-USA/ČR) - Allertová, Smitková (ČR) 6:4, 1:6, 10:8.

Turnaj žen v Rabatu

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sakkariová (6-Řec.) - Mertensová (1-Belg.) 6:4, 7:6 (7:2), Kontaová (7-Brit.) - Sie Šu-wej (2-Tchaj-wan) 6:7 (1:7), 6:4, 6:4, Tomljanovicová (4-Austr.) - Petersonová (Švéd.) 6:2, 6:4, Van Uytvancková (8-Belg.) - Bonaventureová (Belg.) 5:7, 6:1, 6:2.