Muchová a Siniaková v Asii uspěly, Rosolovi návrat do ATP nevyšel

Soul/Kuang-čou/Petrohrad - Tenistka Karolína Muchová zvládla na úvod turnaje v Soulu třísetovou bitvu s Alison van Uytvanckovou. Třetí nasazená Češka udolala belgickou soupeřku 6:4, 3:6, 6:2 a o postup do čtvrtfinále se utká s Maďarkou Tímeou Babosovou, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace. Denisa Allertová naopak končí po prohře 2:6, 5:7 s další Belgičankou Kirsten Flipkensovou. Kateřina Siniaková postoupila do 2. kola na turnaji v Kuang-čou. Lukáš Rosol při druhé letošní účasti v hlavní soutěži mezi elitou vypadl v Petrohradu v 1. kole.

Třiadvacetiletá Muchová, jež se v této sezoně vyšplhala do první padesátky žebříčku WTA, získala úvodní set díky využití jediného brejku, který jí soupeřka nabídla. Ve druhé sadě naopak svoji první šanci proměnila o dva roky starší Belgičanka, Muchová ale obrat nepřipustila. V rozhodujícím setu se rychle ujala vedení a Van Uytvancková už odpovědět nedokázala.

Allertová nezvládla proti Flipkensové úvod a závěr zápasu. V prvním setu Češka rychle prohrávala 0:4, a přestože za stavu 1:5 odvrátila tři setboly, sadu už nezachránila. Ve druhé naopak dlouho držela se soupeřkou krok, v jedenácté hře ale přišla o servis a Belgičanka zápas dopodávala.

Muchová se v Soulu ve 2. kole se připojila ke Kristýně Plíškové, která si postup zajistila už v pondělí.

Siniaková postoupila v Kuang-čou po skreči soupeřky do 2. kola

Siniaková v prvním kole v Kuang-čou vyřadila Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, která duel po hodině hry za stavu 6:1, 3:1 pro pátou nasazenou Češku vzdala. O čtvrtou čtvrtfinálovou účast v sezoně si Siniaková zahraje se Švýcarkou Viktorijí Golubicovou.

Rybakinová, poražená finalistka z předchozího turnaje v Nan-čchangu, nastoupila k zápasu se zatejpovaným stehnem. Se Siniakovou držela krok jen v úvodu zápasu a od stavu 1:1 prohrála pět gamů v řadě.

Česká tenistka na rozdíl od soupeřky využívala brejkové šance, Rybakinová uspěla až na devátý pokus v úvodu druhého setu. Další tři hry ale opět ztratila a zápas předčasně ukončila.

Rosolovi v Petrohradu návrat na okruh ATP nevyšel

Lukáš Rosol při druhé letošní účasti v hlavní soutěži mezi elitou vypadl v Petrohradu v prvním kole. Čtyřiatřicetiletý tenista, který kvůli žebříčkovému postavení hraje nižší challengery, po úspěšné kvalifikaci v petrohradské hale nestačil na Jegora Gerasimova z Běloruska a prohrál 5:7, 2:6.

Rosol v této sezoně absolvoval hlavní soutěž jen na květnovém grandslamu Roland Garros, kam se dostal jako náhradník. Na okruhu ATP v pondělí v Rusku prošel kvalifikací poprvé, když si připsal cenný skalp Bosňana Damira Džumhura. Ten nicméně postoupil také jako takzvaný lucky loser.

Dnes Rosol v souboji kvalifikantů ztratil v prvním setu za stavu 5:6 jako první servis a ve druhé sadě pak ještě dvakrát. Sám měl jediný brejkbol, který Gerasimov odvrátil. Ve světovém žebříčku je Rosol na 145. místě, Gerasimov na 119. pozici.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Petrohradu

(tvrdý povrch, dotace 1,248.665 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Gerasimov (Běl.) - Rosol (ČR) 7:5, 6:2, Džumhur (Bosna) - Tipsarevič (Srb.) 7:5, 3:6, 3:1 skreč, Carballés (Šp.) - Kližan (SR) 6:2, 7:5.

Turnaj žen v Ósace

(tvrdý povrch, dotace 823.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Keysová (5-USA) - Kasatkinová (Rus.) 6:3, 6:4, Vekičová (7-Chorv.) - Garciaová (Fr.) 7:5, 6:2, Flinková (Rus.) - Hibinová (Jap.) 6:4, 7:5, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Muguruzaová (Šp.) 3:6, 7:6 (7:1), 6:1, Putincevová (Kaz.) - Kawaová (Pol.) 6:4, 7:6 (7:4), Doiová (Jap.) - Mladenovicová (Fr.) 6:1, 6:2.

Turnaj žen v Kuang-čou v Číně

(tvrdý povrch, dotace 500.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (5-ČR) - Rybakinová (Kaz.) 6:1, 3:1 skreč, Čeng Saj-saj (6-Čína) - Tuan Jing-jing (Čína) 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:1, Blinkovová (Rus.) - Sorribesová (Šp.) 2:6, 6:1, 4:1 skreč, Zavacká (Ukr.) - Ferroová (Fr.) 5:7, 7:6 (8:6), 6:4.

Turnaj žen v Soulu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (3-ČR) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 3:6, 6:2, Flipkensová (Belg.) - Allertová (ČR) 6:2, 7:5, Tomljanovicová (5-Austr.) - Vögeleová (Švýc.) 6:0, 6:2, Bogdanová (Rum.) - Hercogová (6-Slovin.) 6:3, 3:6, 6:1, Honová (Austr.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 6:4, Potapovová (Rus.) - Han Na-le (Korea) 7:6 (7:4), 6:1, Babosová (Maď.) - Ostapenková (Lot.) 6:3, 6:3, Badosaová (Šp.) - Teichmannová (Švýc.) 6:4, 6:4, Tigová (Rum.) - Koviničová (Č. Hora) 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková (ČR) - Savinychová, Silvaová (Rus./Brit.) 6:1, 6:2.