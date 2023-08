Muchová a Menšík na US Open postoupili do 2. kola

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 28. srpna 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová v utkání proti Američance Storm Hunterové.

New York - Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do druhého kola tenisového US Open. Turnajová desítka Muchová vyřadila 6:4, 6:0 Australanku Storm Hunterovou a prošla z úvodní fáze poprvé od roku 2020, Sedmnáctiletý Menšík zase postoupil z 1. kola hned při svém grandslamovém debutu, když zdolal Francouze Gregoirea Barréreho 6:4, 4:6, 7:6, 6:2. Skončila naopak Linda Fruhvirtová, která neukončila sérii porážek a podlehla domácí Danielle Collinsové 2:6, 0:6. První zápasy dnes v New Yorku čekají další čtyři Čechy včetně Petry Kvitové nebo Jiřího Lehečky.

Sedmadvacetiletá Muchová začala utkání brejkem, ale ve čtvrtém gamu podání sama ztratila. Totéž se opakovalo po jejím dalším brejku na 4:3, následně světová desítka prorazila soupeřčin servis potřetí a set už pak získala.

Druhá sada byla jednoznačná, od stavu 0:3 hráčka druhé světové stovky Hunterová nezískala ani fiftýn. Po více než hodině Muchová, jejíž maximem na US Open je čtvrté kolo z roku 2020, v premiérovém vzájemném utkání proměnila první mečbol. Ve druhém kole ji čeká Polka Magdalena Frechová.

"První kola jsou vždy zrádná, takže jsem se snažila soustředit na sebe a svou hru. Jsem ráda, jak jsem ukončila druhý set na servisu. Hrála jsem dobré výměny, šla jsem si za body. Mám ze svého výkonu radost," řekla na tiskové konferenci Muchová.

"To, že jsem sehrála před US Open dobré turnaje, mi pomohlo v sebedůvěře. Na kurtu jsem se cítila dobře. Tady je to sice nový turnaj a začíná se od nuly, ale snažila jsem se si opakovat, že se musím soustředit na sebe a svou hru. Dostala jsem se do toho a hrála dobře. Určitě mi pomáhá, že jsem v posledních týdnech sehrála dobré zápasy," doplnila Muchová, jenž v generálce na US Open postoupila do finále v Cincinnati.

Talentovaný dnes Menšík vyřadil 59. hráče světa Barréreho po více než třech hodinách a vyzve v další fázi buď turnajovou osmnáctku Itala Lorenza Musettiho, nebo dalšího Francouze Titouana Drogueta.

Český teenager navázal na povedenou kvalifikaci, v níž vyřadil Itala Fabia Fogniniho, Švýcara Leandra Riediho, nebo krajana Zdeňka Koláře. V duelu s Barrérem si pomohl 13 esy a zahrál 45 vítězných míčků. V zápase přišel pouze dvakrát o servis, soupeře naopak brejknul čtyřikrát.

Osmnáctiletá Fruhvirtová uhrála proti Collinsové jen dva gamy, ve druhé sadě dostala "kanára". Naposledy zvítězila před dvěma měsíci v kvalifikaci v Eastbourne, od té doby si připsala sedm porážek za sebou.

Kvitovou čeká Španělka Cristina Bucsaová, Lehečka hraje s Rusem Aslanem Karacevem. Kromě nich nastoupí také Kateřina Siniaková, na kurtu už je také Jiří Veselý.

Světová jednička Iga Šwiateková z Polska zahájila obhajobu loňského titulu jednoznačným vítězstvím 6:0, 6:1 nad Švédkou Rebeccou Petersonovou. Favoritka se na hlavním kurtu Arthura Ashe nezdržela ani hodinu. Čtvrtý nasazený Dán Holger Rune vypadl po prohře 3:6, 6:4, 3:6, 2:6 se Španělem Robertem Carballésem už v 1. kole.

Dvaadvacetiletá Šwiateková vyhrála prvních sedm gamů zápasu, celkem pětkrát vzala soupeřce servis a za 58 minut proměnila druhý mečbol. V druhém kole se čtyřnásobná grandslamová šampionka střetne s Australankou Darjou Savilleovou.

O první překvapení newyorského turnaje se postarala španělská tenistka slovenského původu Rebeka Masárová, jež vyřadila světovou osmičku Marii Sakkariovou z Řecka. Semifinalistka turnaje z roku 2021 prohrála 4:6, 4:6 a neuspěla v 1. kole grandslamu potřetí za sebou.

Naopak poprvé po více než dvou letech zvládl úvodní zápas na turnaji velké čtyřky Dominic Thiem z Rakouska. Šampion US Open 2020, jehož kariéru zbrzdily zdravotní problémy, porazil 6:3, 6:2, 6:4 pětadvacátého nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu.

Dvacetiletý Rune, který je na žebříčku čtvrtý, udělal v souboji s o deset let starším soupeřem 42 nevynucených chyb, celkem sedmkrát ztratil servis. Carballés, jemuž patří 63. příčka, zdolal soupeře z elitní desítky poprvé po 13 porážkách. Během tří účastí v New Yorku vyhrál Rune jediný ze čtyř zápasů.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Menšík (ČR) - Barrére (Fr.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:1), 6:2, Ruud (5-Nor.) - Nava (USA) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (7:5), Tiafoe (10-USA) - Tien (USA) 6:2, 7:5, 6:1, Djere (32-Srb.) - Nakashima (USA) 7:5, 6:4, 6:4, Čang Č'-čen (Čína) - Wolf (USA) 7:5, 7:5, 6:7 (5:7), 4:6, 6:3, Thiem (Rak.) - Bublik (25-Kaz.) 6:3, 6:2, 6:4, Shelton (USA) - Cachín (Arg.) 1:6, 6:3, 6:2, 6:4, Ofner (Rak.) - Borges (Portug.) 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (9:7), 6:4, Carballés (Šp.) - Rune (4-Dán.) 6:3, 4:6, 6:3, 6:2, Davidovich (21-Šp.) - Giron (USA) 6:4, 6:4, 6:2, Mannarino (22-Fr.) - Watanuki (Jap.) 7:5, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, Marozsan (Maď.) - Gasquet (Fr.) 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:7 (1:7), 6:2, J. M. Cerúndolo (Arg.) - Ivaška (Běl.) 2:6, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:3. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Muchová (10-ČR) - Hunterová (Austr.) 6:4, 6:0, Collinsová (USA) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:0, Frechová (Pol.) - Navarrová (USA) 7:6 (12:10), 1:6, 6:2, Schmiedlová (SR) - Baindlová (Ukr.) 6:4, 3:6, 6:3, Davisová (USA) - Koviničová (Č. Hora) 6:2, 6:2, Azarenková (18-Běl.) - Ferrová (Fr.) 6:1, 6:2, Savilleová (Austr.) - Ngounoueová (USA) 6:0, 6:2, Townsendová (USA) - Gračovová (Rus.) 6:4, 6:2, Šwiateková (1-Pol.) - Petersonová (Švéd.) 6:0, 6:1, Masárová (Šp.) - Sakkariová (8-Řec.) 6:4, 6:4, Bencicová (15-Švýc.) - Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:4, Peraová (USA) - Kuděrmětovová (16-Rus.) 7:5, 6:4, Sorribesová (Šp.) - Kalininová (28-Ukr.) 6:4, 7:5, Rybakinová (4-Kaz.) - Kosťuková (Ukr.) 6:2, 6:1, Haddadová Maiaová (19-Braz.) - Stephensová (USA) 6:2, 5:7, 6:4, Juvanová (Slovin.) - Cocciarettová (29-It.) 6:2, 7:5, Ču Lin (Čína) - Šarífová (Eg.) 6:3, 7:5, Miyazakiová (Brit.) - Betovová (Rus.) 6:3, 6:3, Wang Sin-jü (Čína) - Volynetsová (USA) 6:3, 6:4.