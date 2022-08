MTV rozdávala ceny, cenu za nejlepší videoklip získala Taylor Swiftová

Newark - Cenu americké televize MTV za nejlepší hudební videoklip na letošním slavnostním udílení získala zpěvačka Taylor Swiftová za desetiminutovou verzi snímku k hitu All Too Well: The Short Film. Umělkyně na závěr děkovné řeči oznámila, že na říjen chystá vydání nového, desátého alba Midnights. K vítězům v dalších kategoriích patří mimo jiné zpěvačka Billie Eilish , rappeři Jack Harlow a Lil Nas X, zpěvák Harry Styles, rapperka a zpěvačka Nicky Minaj, skupina Red Hot Chili Peppers nebo vítěz loňské soutěže Eurovize Maneskin.

"Myslela jsem, že by bylo zajímavé vám teď říct, že moje nové album vyjde 21. října," řekla Swiftová. Na svých sociálních sítích pak odhalila jméno nového projektu, který podle ní vypráví příběhy 13 bezesných nocí v průběhu jejího života.

Slavnostní večer v neděli místního času v Prudential Center v Newarku v americkém státu New Jersey zahájil rapper Jack Harlow, který na scénu "přiletěl" v maketě letadla a předvedl svou píseň First Class. Na pódiu se k němu přidala zpěvačka Fergie, někdejší členka skupiny Black Eyed Peas, která s Harlowem zazpívala svůj hit Glamorous.

Právě Harlow převzal první cenu show, cenu za nejlepší spolupráci, a to za své hostování v písni Industry Baby amerického rappera Lil Nas X.

Cenu pro hudebníka roku získal španělsky hovořící zpěvák z Portorika Bad Bunny. Ocenění převzal před vyprodaným stadionem baseballového týmu Yankees v New Yorku, kde v tu chvíli odehrával koncert. Anglický zpěvák Harry Styles vyhrál cenu album roku za Harry's House a jeho píseň As It Was ze stejného alba získala ocenění za nejlepší popový videoklip. Předávání cen se nemohl zúčastnit kvůli své show v Madison Square Garden v New Yorku. Titul píseň roku získal hit Happier Than Ever zpěvačky Billie Eilish.

Nicky Minaj přijala cenu za avantgardní show, kterou podle MTV dostává za své umění, za hip-hop, který překonává bariéry, a za postavení světové superstar. Cena je pojmenována po Michaelu Jacksonovi. Minaj vzdala hold Jacksonovi, zpěvačce Whitney Houstonové a dalším hudebním ikonám a hovořila důležitosti psychického zdraví. Za klip k písni Do We Have a Problem?, kterou natočila s rapperem přezdívaným Lil Baby, získala i cenu za nejlepší hip-hop.

Na pódiu se objevili i rappeři Eminem a Snoop Dogg a jako "globální ikony" kapela Red Hot Chili Peppers, která zahrála několik svých hitů. Jeden z členů skupiny, Flea, hovořil o své lásce k lidským bytostem spolu se šváby, stromy a špínou. Bubeník Smith věnoval cenu Tayloru Hawkinsovi, zesnulému bubeníkovi skupiny Foo Fighters, který zemřel začátkem tohoto roku. "Věnuji to Taylorovi a jeho rodině," řekl. "Miluji je a chybí mi každý den," dodal.

V show se překvapivě objevil i herec Johnny Depp, který se vznášel v obleku astronauta nad publikem sotva tři měsíce po verdiktu v soudním procesu s bývalou manželkou Amber Heardovou, se kterou se vzájemně vinili z pomluvy. "Víte co? Potřeboval jsem tu práci," žertoval podle agentur devětapadesátiletý herec, snažící se znovu nastartovat svou kariéru. Později Depp vtipkoval, že je k dispozici "pro narozeniny, (židovský obřad) bar micva, svatby, buzení a cokoliv starého, co potřebujete".

Zpěvačka Madonna, která je s 20 výhrami nejvíce oceňovanou umělkyní v historii MTV, se stala jedinou umělkyní, která získala nominaci v každém ročníku během pěti desetiletí udělování těchto hudebních cen: 69. nominaci si vysloužila za své 14. studiové album Madame X, poznamenala AP.