MSp i opozice připravily novelu zákona o státním zastupitelství

Praha - Ministerstvo spravedlnosti (MSp) poslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o státním zastupitelství a návrh novely zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. Návrh mění proces jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a stanovuje délku funkčního období na sedm let. Resort o tom informoval v dnešní tiskové zprávě. Vlastní podobu novely připravili i opoziční poslanci Pirátů, ODS a KDU-ČSL. Navrhují funkční období pro nejvyšší státní zástupce desetileté, pro ostatní vedoucí žalobce též sedmileté. Oba návrhy počítají s tím, že vedoucí státní zástupce může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím kárného soudu. Podobný návrh už dříve podali také poslanci TOP 09 a STAN.

Návrhy ministerstva i opozice počítají s tím, že nadále může nejvyššího státního zástupce jmenovat pouze vláda na návrh ministra spravedlnosti. Ostatní vedoucí státní zástupce jmenuje ministr na návrh nadřízeného vedoucího žalobce nebo nejvyššího státního zástupce. Novely stanovují minimální požadavky na osoby, které mohou být do funkce jmenovány. Kromě obecných podmínek jde o požadavek na minimální délku požadované předchozí praxe. Obě novely se ve stanoveném počtu let mírně liší, v případě kandidáta na nejvyššího státního zástupce se ale shodují v tom, že by měl mít nejméně desetileté zkušenosti z pozice žalobce nebo soudce.

Vedoucí státní zástupci, včetně nejvyššího státního zástupce, by podle návrhu ministerstva byli jmenováni na sedmileté funkční období. Opoziční poslanci navrhují u nejvyššího státního zástupce deset let, u dalších vedoucích žalobců sedm. Nejvyšší státní zástupce nemůže být podle obou návrhů do funkce jmenován opakovaně. Vládní návrh počítá s tím, že ani vrchní a krajští žalobci nemohou u téhož zastupitelství vykonávat funkci vedoucího státního zástupce dvakrát po sobě, okresní žalobce může maximálně dvakrát. Opozice navrhuje u vrchních, krajských i okresních státních žalobců možnost vykonávat funkci u téhož zastupitelství nejvýše dvakrát po sobě.

Před uplynutím funkčního období bude možné vedoucího státního zástupce odvolat pouze rozhodnutím kárného soudu pro kárné provinění, shodují se návrhy. "Jinými slovy ruší se dosavadní možnost vlády bez uvedení důvodu odvolat nejvyššího státního zástupce, rovněž tak jako oprávnění ministra spravedlnosti odvolat ostatní vedoucí státní zástupce pro závažné porušení povinnosti vyplývající z výkonu této funkce," napsalo MSp.

Už dříve předložili novelu poslanci TOP 09 a STAN. Podle nich by vedoucí žalobce bylo možné odvolat pouze po rozhodnutí kárného soudu. Pro nejvyšší státní zástupce navrhovali desetileté funkční období, stejně jako poslanci v dalším návrhu. Vláda novelu minulý týden odmítla. "Oproti návrhu TOP 09 a STAN tento návrh (...) zohledňuje připomínky vlády a odborné veřejnosti. Má také podporu nejvyššího státního zástupce a Unie státních zástupců," uvedl v tiskové zprávě předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

"Zároveň řeší některé nedostatky, které v původním návrhu byly, například chybějící možnost opakování výkonu funkce některými vedoucími státními zástupci, doplnění podmínek pro jmenování a zejména postupná obměna státních zástupců každý rok. Po projednání s panem poslancem (Markem) Bendou (ODS) byly provedeny změny ve vztahu ke kvalifikačním předpokladům vedoucích státních zástupců," doplnil Michálek.