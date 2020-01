MŠMT zveřejnilo rozpočty škol na letošek, část peněz jim poslalo

Praha - Školy mohou ode dneška zjistit, kolik peněz dostanou letos od ministerstva školství na svůj provoz a na platy. Úřad na svém webu zveřejnil informace o tom, jaké částky pro jednotlivé školy stanovil. Školy by zároveň v těchto dnech měly obdržet první část těchto peněz. Ministerstvo školství je ve čtvrtek odeslalo do krajů, které přidělené sumy přepošlou do škol. ČTK to řekla Adéla Klimešová z tiskového oddělení ministerstva.

Z informací, které dal úřad na internetu k dispozici, mohou školy zřizované krajem či obcí zjistit, jakou částku ministerstvo každé z nich přidělilo. Dozví se, kolik z ní půjde na tarifní i nadtarifní část platů a pro kolik pracovních míst to bude stačit. K dispozici zatím nebudou informace o částkách na provoz jídelen či školních klubů nebo na handicapované děti. O výši těchto peněz budou i nadále rozhodovat kraje, učiní tak zřejmě v březnu či dubnu. Krajské normativy budou platit dál také pro soukromé a církevní školy.

Podle Klimešové půjde přes kraje i přímé financování od ministerstva. Krajské úřady ale peníze nebudou přerozdělovat, pouze částku přidělenou každé škole od ministerstva pošlou dál. "Do většiny škol by peníze během roku měly přijít v šesti splátkách, takže jim budou chodit každé dva měsíce. V případě některých větších škol je bude ministerstvo po dohodě posílat každý měsíc," řekla Klimešová. První část peněz pro školy podle ní ministerstvo odeslalo do krajů ve čtvrtek.

Úřad mezi školy rozdělit 122,4 miliardy korun, zhruba 88,8 miliardy z toho půjde na platy 193.000 zaměstnanců. Dalších 16,1 miliardy korun dostanou krajské úřady prostřednictvím krajských normativů například na jídelny, nepedagogy v družinách a jiná školská zařízení. Celkem letos ministerstvo hospodaří s přibližně 214 miliardami korun.

Částka na platy v rozpočtu vzrostla letos proti loňsku o deset procent. Od začátku roku by tak učitelé měli mít o osm procent vyšší základ platu a a další peníze navíc by měly dostat v odměnách a příplatcích. Právě kvůli rozdělení peněz do tarifů a nadtarifů se na podzim školské odbory rozhodly pro stávku. Poukazovaly na to, že by se tarify mohly zvýšit víc a že je nejasné, kolik peněz na odměny zbude.

Nový systém placení by měl podle ministerstva přispět ke snížení mezikrajových rozdílů mezi školami. Kromě toho by jim měl také umožnit, aby za účelem zkvalitnění výuky mohly třídy častěji dělit do menších kolektivů například na matematiku nebo cizí jazyky. Odborníci nicméně upozorňují, že této možnosti často brání nedostatek prostoru i učitelů.

Zástupci škol měli na reformu financování nejednotný názor. Zatímco Asociace ředitelů základních škol zavedení nového modelu placení od začátku podporovala, střední školy k němu byly kritičtější.