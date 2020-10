MŠMT zrušilo soutěž na dodavatele informačního systému pro školy

Praha - Ministerstvo školství zrušilo výběrové řízení na dodavatele plánovaného Resortního informačního systému (RIS), který by měl pomocí moderních technologií zjednodušit administrativu ve školství. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Důvodem je podle ní to, že současná situace kolem pandemie covidu-19 způsobuje ve školách velkou nejistotu a není možné očekávat jejich spolupráci při vytváření projektu. Ministerstvo o něm chce rozhodnout v návaznosti na epidemickou situaci.

Ministerstvo školství zahájilo projekt Resortního informačního systému v roce 2017. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v červnu ČTK řekl, že zřízení RIS by mělo pro školy znamenat především méně administrativy, neboť má využívat datové zdroje místo formulářů. Údaje by se měly v systému sdílet s veřejnou i státní správou, což by mělo zamezit duplicitnímu zjišťování informací od škol. Ministr tehdy uvedl, že jeho úřad vyhodnocuje nabídky od možných dodavatelů a již brzy by o nich měl rozhodnout. Systém měl začít fungovat na podzim 2023.

Současná situace s pandemií covidu-19 má ale podle ministerstva negativní vliv na fungování škol, harmonogram prací a ekonomiku, což by se podle úřadu mohlo odrazit na úspěšnosti celého projektu. Jeho realizaci tak ministerstvo školství v tuto chvíli považuje za neuskutečnitelnou, a proto je podle Lednové nuceno soutěž na dodavatele projektu zrušit. V následujícím období podle ní bude úřad rozhodovat o dalším směřování projektu v návaznosti na epidemickou situaci. Využití informačních technologií v resortu považuje úřad i nadále za prioritní, dodala.

Projekt byl podle vyjádření ministra z června ve fázi po druhém výběrovém řízení. První se táhlo víc než rok a formálně ho pak zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vývoj systému měl stát podle ministerstva maximálně 135 milionů korun. Zhruba 80 procent částky měla platit Evropská unie, zbytek stát. V letech 2023 až 2028 počítal úřad ještě s náklady na udržitelnost systému, a to do výše 24,2 milionu korun. Na případný další rozvoj pak mělo jít nanejvýš 12,1 milionu korun.

Kvůli dopadům šíření koronaviru má vláda pro letošek schválený rozpočet se schodkem 500 miliard korun. Původně počítala s deficitem 40 miliard. V rozpočtu na příští rok navrhuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) schodek 320 miliard korun. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok dnes ČTK řekl, že kvůli pokračování epidemie bude schodek asi i v příštím roce vyšší.