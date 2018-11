Praha - Ministerstvo školství zřejmě nepodpoří snahu Asociace krajů prosadit zavedení jednotné minimální bodové hranice pro přijetí na střední školy. Podle ministra Roberta Plagy (ANO) by toto opatření neřešilo nic z požadavků krajů, které poukazují na potřebu zvýšit úroveň vzdělávání. V pátek se s hejtmany sejde, aby jim to vysvětlil. Plaga to uvedl prostřednictvím tiskového oddělení ministerstva na dotaz ČTK.

"Chystám se v pátek na setkání s Asociací krajů hejtmanům na konkrétních datech ukázat, že takzvané cut-off score (tedy bodová hranice pro úspěšné složení zkoušky) nad dnešní podobou jednotné přijímací zkoušky by nic z jejich požadavků neřešilo. Zároveň by se jednalo o umělou překážku přístupu ke vzdělaní, nikterak neřešící jednu z hlavních příčin, kterou je přebytek nabídky středoškolských maturitních oborů i jejich nevhodná struktura v některých krajích," řekl ministr.

Ačkoli uchazeči skládají v ČR od jara 2017 na všechny maturitní obory státem organizované jednotné přijímací zkoušky, o podmínkách přijetí žáků stále rozhoduje každý ředitel střední školy. To se krajům nelíbí. Podle jejich asociace to umožňuje i přijímání žáků, kteří nemají pro studium maturitního oboru předpoklady, a snižuje to celkovou úroveň vzdělávání. V září proto Asociace krajů ministra vyzvala ke stanovení společné bodové hranice při zkouškách na střední školy, včetně soukromých.

Ministerstvo už dříve uvedlo, že se bude chtít seznámit nejen s názory krajů, ale i ředitelů škol, učitelů i dalších odborníků na vzdělávání. Plaga pak slíbil, že jeho úřad sestaví plán kroků, které by bylo třeba pro změnu připravit. Návrh měla 19. listopadu projednat tripartita.

Snahu o zavedení jednotných podmínek přijímání na střední školy kritizovala například obecně prospěšná společnost EDUin. Proti se postavila také Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) a Unie školských asociací CZESHA. Podle předsedkyně AŘG Renaty Schejbalové a předsedy CZESHA Jiřího Zajíčka dosud zástupce asociace k jednání o této možnosti nikdo nevyzval.

"Zavedení cut-off score odporuje zásadě, že bychom se měli snažit o maximální rozvoj každého žáka," stojí ve stanovisku AŘG. Podle asociace by šlo o další krok k omezení autonomie škol a pravomocí ředitelů. Řada z nich na gymnáziích už nyní nastavuje minimum bodů nutných k přijetí sama podle svých podmínek, uvedla asociace.

Pokud by se hranice bodů k přijetí měla skutečně centrálně stanovit, tak by se pak podle ředitelů gymnázií musela uplatňovat ve všech kolech přijímacích zkoušek a u všech maturitních oborů. S tím souhlasí i Zajíček. "Ve chvíli, kdy to necháme jen pro první kolo, tak to k ničemu není," řekl. Dodal, že problematická by byla i otázka nastavení počtu bodů či skladba předmětů, ze kterých se přijímací zkoušky dělají. "Je otázkou, zda tedy testovat, jen češtinu a matematiku, nebo k tomu přidat obecné studijní předpoklady," dodal.