MŠMT: Zásoby testů na covid by si školy měly ponechat nejméně do konce října

Praha - Zásoby testů na covid-19, které školám zbudou po ukončení poprázdninového screeningového testování žáků, by pro případ potřeby měly zůstat ve skladech škol nejméně do konce října. Pokud by se testování žáků na koronavirus muselo obnovit, oznámily by to úřady nejpozději sedm dní předem. Množství zbývajících zásob v jednotlivých školách chce úřad zjistit v nejbližších týdnech. Stále také ještě jedná s ministerstvem zdravotnictví o výjimce z testování pro školní plavání. Vyplývá to z informací, které dnes ministerstvo školství zaslalo do škol. Materiál má ČTK k dispozici.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu řekl, že platnost mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, podle kterého se žáci na začátku školního roku třikrát testovali na covid-19, v pátek skončí. "Od 13. září proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků," uvedlo dnes ministerstvo školství. Školy by si podle něj ale měly ponechat zásoby testů do konce října, protože v případě zhoršení epidemie nelze vyloučit obnovení povinnosti testování v některých regionech.

"V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději sedm dní před opětovným zahájením testování," sdělil úřad. Tato doba by se podle něj využila na přípravu a zajištění distribuce potřebných testů pro školy. V nejbližších týdnech chce i proto úřad zjistit, kolik testů v jednotlivých školách zbylo. Podle výsledků průzkumu by se pak podle něj rozhodlo o případném dalším zajištění testů nebo o vrácení testů ze škol do centrálních státních skladů.

Ministerstvo školství také školám sdělilo, že se s resortem zdravotnictví zatím nedohodlo, za jakých podmínek bude pokračovat školní plavání. Obecně pro návštěvu bazénů platí podmínka předložení negativního testu na covid-19 či dokladu o očkování proti nemoci nebo o jejím prodělání. Už ve středu uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO), že se jedná o možnosti změny mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví tak, aby současné podmínky výuku plavání nekomplikovaly. "O dalším vývoji bude ministerstvo školství neprodleně informovat," sdělil úřad.

Loni bylo v plaveckých kurzech 200.428 dětí, bazény ale byly kvůli epidemii většinu školního roku zavřené. Pokud by se současné opatření nezměnilo, mohli by se žáci podle současných pravidel každý měsíc testovat dvěma testy metodou PCR a čtyřmi antigenními testy z veřejného zdravotního pojištění. Antigenní test je platný 72 hodin a průkaznější PCR test s výsledkem z laboratoře jeden týden. Preventivní testy lidé potřebují také jako prokázání bezinfekčnosti například pro návštěvu kulturních akcí a využití některých služeb. Testovat se nemusí očkování nebo lidé, kteří covid v posledních 180 dnech prodělali. Očkovat se mohou děti od 12 let.