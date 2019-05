MŠMT: Základní vzdělání nezíská ročně kolem šesti procent dětí

Praha - Ačkoli je na českém území již od dob rakouské monarchie povinná školní docházka, některé děti ani v dnešní době základní vzdělání nezískají. Podle údajů ministerstva školství se to ročně týká zhruba šesti procent žáků, které vyjdou ze základních škol (ZŠ). V loňském roce nedokončilo základní vzdělání v běžných ZŠ přibližně 4800 dětí z 81.428, které tyto školy opustily, sdělilo na dotaz ČTK tiskové oddělení úřadu.

Základy školní docházky na českém území položila císařovna Marie Terezie v roce 1774. Až v následujícím století ale vznikl školský zákon, který určil osmiletou povinnou školní docházku a zavedl sankce pro rodiče, kteří na pravidelnou docházku dětí nedbali. V platnost vstoupil před 150 lety, přesně 14. května 1869.

V současnosti musí děti do základní školy chodit alespoň devět let. Základní vzdělání získá žák, který úspěšně ukončí 9. ročník ZŠ. "Tedy pokud žák opakoval a ze ZŠ odešel například v 8. ročníku, základní vzdělání nezískal, stejně tak pokud propadl v 9. ročníku a již nepokračoval v ZŠ ve vzdělávání," uvedlo ministerstvo. Ti, kdo základního vzdělání nedosáhli, si ho mohou doplnit ve speciálních kurzech, dodal úřad.

Podle dat, která ministerstvu předaly základní školy, ukončilo v loňském školním roce povinnou školní docházku 82.091 žáků. Základního vzdělání v běžných školách nedosáhlo 4797 z nich, což je 5,9 procenta. Pokud se k nim připočtou žáci speciálních škol, kteří i v případě úspěšného absolvování mají jen takzvané základy vzdělání, tak školy bez základního vzdělání ukončilo 5460 žáků. To je 6,7 procenta žáků, kteří ZŠ opustili.

Z údajů ve statistických ročenkách úřadu vyplývá, že velká část neúspěšných končí v osmé třídě. Loni to bylo 3241 dětí, předloni 3192 a ještě o rok dříve 3113 žáků. V sedmé třídě skončilo loni s povinnou školní docházkou 780 dětí, ve školním roce 2016/2018 to bylo 775 školáků a rok předtím 675 žáků. V nižších ročnících končí děti spíše výjimečně, jde o jednotlivce.

Pokud rodiče v šesti letech dítě do školy nezapíšou, hrozí jim pokuta 5000 korun. Jestliže to spádová škola zjistí, měla by to oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který to pak řeší dále, uvedlo ministerstvo. Jak často se to stává, úřad neví.

Kolem 20 procent šestiletých dostává v pedagogicko-psychologických poradnách takzvaný odklad povinné docházky. Mohou pak nastoupit do školy až v sedmi letech. Jejich počet je terčem časté kritiky. Podle některých odborníků by se odklad měl týkat maximálně dvou procent předškoláků. Podle psychologů nicméně řada dětí není v šesti letech na školu zralá a v Česku by se nejdřív musel zásadně změnit přístup k výuce.

Současnou devítiletou školní docházku zavedla novela školského zákona v roce 1995. Platí nejvýše do konce školního roku, ve kterém dítě oslaví 17. narozeniny, a týká se všech občanů ČR, ale i cizinců, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Zhruba 9300 českých dětí se podle údajů ministerstva loni vzdělávalo v zahraničí nebo na zahraniční škole v ČR. I v takových případech by měly být zapsány také do české školy v ČR.