MŠMT: Žáci, kteří se v září neotestují na covid, budou muset nosit roušku

Praha - Žáci, kteří se na začátku září preventivně neotestují na covid-19, budou muset po celou dobu ve škole nosit roušku či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moci účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro děti s očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci. Vyplývá to z informací, které ministerstvo školství zaslalo do škol. Materiál má ČTK k dispozici. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová ČTK řekla, že pokyny vychází z materiálu ministerstva zdravotnictví, který schválila vláda.

Povinné preventivní testování žáků antigenními testy podle nich budou moci školy v září nahradit i testováním přesnější metodou PCR, pokud si ji podobně jako dosud zajistí samy. Kolik peněz od státu by za PCR testy mohly dostat, zatím není jasné. Vláda o tom bude jednat v červenci či srpnu.

Kabinet toto pondělí rozhodl, že se žáci po skončení prázdnin třikrát preventivně otestují na covid-19. Stát na to školám zajistí antigenní testy, které jsou levnější a rychlejší než přesnější PCR testy s výsledkem z laboratoře. Podle ministerstva zdravotnictví (MZ) nemají laboratoře v ČR kapacitu na zajištění neinvazivního testování PCR metodou pro všechny školy. Testování začne 1. září a děti nastupující do prvních tříd základních škol se budou moci testovat 2. září. Další termíny pak budou pro všechny 6. a 9. září.

Pokud žák ve škole nepodstoupí test na covid-19 a nepředloží ani potvrzení o očkování nebo o prodělané nákaze, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s rouškou či respirátorem, informovalo ministerstvo školství (MŠMT) ředitele škol. "MZ doporučí školám zajistit samostatnou místnost pro možnost občerstvení a vyhradit těmto dětem a žákům také vlastní sociální zařízení," uvedlo.

Přesnější požadavky ministerstva zdravotnictví pro nošení roušek zatím nejsou známé. "MŠMT požádalo ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo scénáře režimu ochrany nosu a úst podle epidemické situace před začátkem nového školního roku a v průběhu července je zveřejnilo," dodal úřad.

Podle materiálu ministerstva zdravotnictví si školy budou moci podobně jako dosud samy zajistit i testování PCR metodou, uvedlo MŠMT. V tom případě se děti budou muset na začátku září testovat dvakrát, tedy jednou v každém týdnu. Podle návrhu, o kterém vláda jednala v pondělí, doporučilo ministerstvo školství proplatit školám za jeden PCR test zpětně 200 korun. Stejnou částku za PCR test mají od státu dostat i za testování do konce června. O výši peněz pro zářijové období ale vláda zatím nerozhodla. O případné kompenzaci ze státního rozpočtu bude ministerstvo jednat na vládní úrovni v červenci, popřípadě srpnu, informoval úřad školy.

Na tři termíny testování by měla Správa státních hmotných rezerv nakoupit 4,2 milionu antigenních testů, náklady ministerstvo zdravotnictví odhadlo na asi 210 milionů korun. Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by peníze měly jít z Fondu solidarity EU.