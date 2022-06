MŠMT: Za problémy s kapacitami SŠ je mimo jiné nezájem o některé obory

Praha - Nezájem o některé obory a problematické rozmístění škol v regionech jsou zřejmě hlavními důvody, proč je nyní například v Praze pro uchazeče obtížné dostat se na střední školu. Vyplývá to z odpovědi ministerstva školství na dotaz ČTK. V celorepublikovém průměru je přitom podle ministerstva ve středních školách míst dostatek, naplněné jsou z asi 54 procent. Za nabídku oborů vzdělávání mají podle školského zákona odpovědnost hlavně obce a kraje jako zřizovatelé škol.

Podle statistik Národního pedagogického institutu (NPI) nabízela letos čtyřletá gymnázia v Česku 26.122 míst, další maturitní obory 72.465 a nematuritní 55.351. Na maturitní obory se podle Cermatu hlásilo 79.633 žáků, přičemž 19.953 se jich chtělo dostat na gymnázium. Uchazečů bylo asi o 10.000 víc než před dvěma roky, protože v důsledku demografického vývoje končí základní školu čím dál silnější ročníky. Zejména v Praze si přitom letos mnozí stěžovali, že se některé maturitní obory rychle zaplnily a podle neúspěšných uchazečů bylo těžké najít volná místa i jinde.

"Míst ve středních školách je v celorepublikovém průměru dostatek, naplněnost je asi 54 procent. Problematické je jednak regionální rozmístění a jednak zájem pouze o určité obory. Je třeba jednat na úrovni krajských úřadů o navyšování kapacity žádaných oborů po mezikrajové dohodě," řekla ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ze školského zákona podle ní plyne, že za strukturu nabízených oborů vzdělávání ve středních školách a kapacitu v jednotlivých oborech odpovídají primárně kraje. S pražským magistrátem se ministerstvo shoduje na tom, že je potřeba snažit se také přesvědčit uchazeče, aby se nebáli hlásit ani do škol v periferních oblastech.

V Praze je teď podle magistrátu 9691 deváťáků. Vedle nich směřuje na střední školy v hlavním městě ale i řada žáků ze Středočeského kraje. Na pražská gymnázia se tak podle Cermatu hlásilo letos 3972 dětí, na střední odborné školy 10.909 a na maturitní obory učilišť 1421. Středočeši tvořili kolem 30 procent přihlášených. Počet míst v pražských středních školách pro všechny nestačí. V maturitních oborech v Praze bylo podle magistrátu pro budoucí prváky k dispozici 8340 míst ve školách zřizovaných hlavním městem a 3250 v soukromých a církevních školách. Dalších 3270 míst nabídly veřejné školy v oborech s výučním listem a 850 soukromá a církevní učiliště.

Magistrát hlavního města se podle ministerstva snaží počty míst pro budoucí prváky navyšovat. Loni v září vytvořil 270 míst na čtyřech nových gymnáziích a od letošního září připravuje navýšení v dalších maturitních oborech. Vedle toho podle magistrátu otevírají stávající gymnázia další třídy a jejich ředitelé mohou žádat o navýšení počtu žáků z běžných 30 až na 34. Dost kapacit mají ale i střední školy ve Středočeském kraji, poznamenala Lednová. Podle NPI v něm bylo letos pro uchazeče 2389 míst na gymnáziích, 7229 v ostatních maturitních oborech a 6080 v učebních. Na gymnázia se ve Středočeském kraji hlásilo 2100 žáků, na střední odborné školy 6163 a na maturitní obory na učilištích 635.

V Praze je nyní podle NPI na gymnáziích o 81 míst více než před pěti roky. Nabídka gymnázií tvoří v hlavním městě 25,7 procenta míst, což je nejvíc v ČR. Ve všech ostatních krajích je to pod 20 procent, nejméně v Ústeckém 12,5 procenta. V hlavním městě ale proti roku 2017 ubylo 1516 míst v ostatních maturitních oborech, jejich počet se snížil o 13,5 procenta. Větší úbytek byl už jen v Královéhradeckém kraji, a to o 14,7 procenta. Nejvíc míst v maturitních oborech přibylo naopak ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Ve Zlínském to bylo 367, v Jihomoravském 563.

Počet nabízených míst ve SŠ:

Gymnázia Ostatní maturitní obory Učební obory Hl. m. Praha 4807 9738 4140 Středočeský kraj 2389 7229 6080 Jihočeský kraj 1629 4734 4649 Plzeňský kraj 1109 3751 3000 Karlovarský kraj 550 1419 1446 Ústecký kraj 1872 7020 6095 Liberecký kraj 806 2700 2705 Královéhradecký k. 1345 4081 3311 Pardubický kraj 1242 4320 3500 Kraj Vysočina 1286 3717 3235 Jihomoravský kraj 3119 7355 5513 Olomoucký kraj 1516 4229 3773 Zlínský kraj 1526 4191 2778 Moravskoslezský k. 2926 7981 5126 Česká republika 26.122 72.465 55.351

Zdroj: NPI

Počet uchazečů o maturitní obory a jejich rozdělení podle krajů:

Uchazeči na gymnáziích (podle kraje, kam se hlásí) Uchazeči na maturitních oborech SOŠ (podle kraje, kam se hlásí) Uchazeči na maturitních oborech SOU (podle kraje, kam se hlásí) Počet uchazečů podle kraje, ze kterého se hlásí Hl. m. Praha 3972 10.909 1421 9500 Středočeský kraj 2100 6163 635 10.570 Jihočeský kraj 1161 3865 621 4741 Plzeňský kraj 730 3514 570 4315 Karlovarský kraj 305 1579 190 1912 Ústecký kraj 1236 4650 606 5883 Liberecký kraj 726 2534 318 3327 Královéhradecký k. 1026 4037 444 4044 Pardubický kraj 1081 3817 682 4012 Kraj Vysočina 981 2837 546 3903 Jihomoravský kraj 2533 6524 1327 8790 Olomoucký kraj 1186 3617 710 4655 Zlínský kraj 1598 3872 810 4624 Moravskoslezský k. 2363 6510 1026 8786 Česká republika 19.953 58.551 9710 79.633

Zdroj: Cermat

Vývoj počtu uchazečů a počtu míst v SŠ od roku 2017 (*v roce 2021 nebyla povinná jednotná přijímací zkouška, takže část uchazečů za tento rok v přehledu chybí.):

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Počet uchazečů o maturitní obory 63.027 63.303 64.606 69.054 60.991* 79.633 Místa na čtyřletých gymnáziích 26.250 25.985 25.993 25.841 26.051 26.122 Místa v dalších maturitních oborech 74.390 74.912 72.701 72.106 71.943 72.465 Místa v nematuritních oborech 57.582 57.829 57.956 56.474 56.293 55.351

Zdroj: NPI