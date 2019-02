Praha - Školy by v budoucnu měly do rozvrhu začlenit i výuku praktických technických dovedností. Vyplývá to z podkladové studie Národního ústavu pro vzdělávání k připravovaným úpravám ve vzdělávacích plánech. Jakou podobu bude výuka techniky mít, ale podle ministerstva školství zatím není jasné. Záležet to bude na i dalších úpravách v učivu. Na dotaz ČTK to sdělilo tiskové oddělení ministerstva školství.

"V revidovaných rámcových vzdělávacích programech (RVP) se počítá se začleněním témat techniky. K této problematice byla zpracována podkladová analytická studie, která kromě jiného uvádí možné způsoby začlenění tematiky do revidovaných RVP. Konkrétní podoba zapracování techniky do RVP je vzhledem k současné fázi revizí RVP předmětem další diskuze," uvedlo ministerstvo.

Takzvané rámcové vzdělávací programy nahradily ve školství v roce 2005 jednotné osnovy a určují obsahy učiva. O nutnosti jejich modernizace se mluví od roku 2016. Na konci února chce ministr školství Robert Plaga (ANO) zahájit debatu o možných změnách s odborníky. Úpravy v programech má na starosti Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), který patří pod ministerstvo školství.

Podkladová studie NÚV k úpravám učiva, které se týká techniky, nyní doporučila zařadit výuku technických dovedností jako součást všeobecného vzdělávání pevně od mateřských škol přes celou základní školu až po střední školu. "Zájmy se formují bez ohledu na věk, stejně tak technické nadání může být odhaleno kdykoli, a proto má učivo zaměřené na techniku své místo i v gymnaziálním vzdělávání," stojí ve studii, jejímž autorem je Jiří Dostál z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Na druhém stupni základních škol by se podle něj měla zavést povinně jednu hodinu předmětu s názvem Technika týdně ve všech ročnících. Cílem předmětu by mělo být naučit děti pracovat s různými druhy materiálu a nástroji, jako jsou třeba šroubovák, kladívko či kleště.

Větší podporu technického vzdělávání a výuky praktických dovedností ve školách prosazuje dlouhodobě například Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Záměr navrátit do škol předmět, kterému se dříve říkalo dílny, dosud narážel na chybějící prostory ve školách i jejich zastaralé vybavení, nedostatek místa v rozvrhu a málo peněz. Samostatný předmět tohoto druhu by dle svého nedávného vyjádření uvítal i premiér Andrej Babiš (ANO).

Požadavky na rozšíření výuky mají i odborníci na další předměty. Například Jednota českých matematiků a fyziků nedávno oznámila, že by děti mezi šestou a devátou třídou základní školy měly mít hodinu matematiky každý den v týdnu ve všech ročnících, zatímco nyní ji většinou mají maximálně čtyřikrát v týdnu. Další požadavky na úpravy v rozvrhu mají sportovci, kteří by chtěli prosadit místo dvou povinných hodin tělocviku alespoň tři. Obsah výuky je přitom podle zjištění České školní inspekce v současné době přeplněný.