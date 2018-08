Praha - Ve školách v nadcházejícím školním roce zřejmě opět ubude prvňáků. V září by jich mělo do základních škol nastoupit kolem 108.200, což je zhruba o 3600 méně než v minulém roce. Vyplývá to z odhadů ministerstva školství. Celkový počet žáků základních škol podle něj dál poroste. Zastavil se také úbytek dětí ve středních školách. Přesné údaje bude resort znát až po vyhodnocení sběru dat během podzimu.

Množství nově přijatých do prvního ročníku základních škol se loni po třech letech stagnace snížilo o 5400 žáků, a to na 111.841. Letos by měl tento trend pokračovat poklesem počtu asi o 3600 dětí. Navzdory dalšímu pravděpodobnému úbytku nejmladších školáků jde ale stále o silnější ročník než v období do roku 2012. Nejvíce dětí šlo do prvních tříd základních škol ve školním roce 2014/2015, kdy jich bylo víc než 117.000.

Celkový počet dětí v základních školách se tak zvýší o zhruba 15.100 žáků na přibližně 941.200. Asi tři pětiny dětí budou na prvním stupni, kde ministerstvo v důsledku demografického vývoje předpokládá nepatrný úbytek školáků. Zbytek bude na druhém stupni, kde podle resortu poroste počet žáků minimálně do roku 2020. Kolem desetiny páťáků a sedmáků odejde na víceletá gymnázia a konzervatoře, uvedlo ministerstvo.

Na středních školách by podle úřadu mělo v novém školním roce studovat v denní formě různé obory s maturitou, bez ní či s výučním listem celkem asi 395.500 žáků, což by bylo o 2800 víc než loni. Znamená to, že se zřejmě v minulém školním roce zastavil úbytek středoškoláků, který trval od školního roku 2006/2007, kdy jich studovalo přes 524.000.

Odhad počtu přijatých na střední školy je třetím rokem poměrně stabilní a oproti loňsku by se měl zvýšit o asi 1800 dětí. Do maturitních oborů by mělo nově začít chodit asi o 1200 dětí víc než v minulém školním roce, z toho většina na gymnázia. Do oborů bez maturity či s výučním listem by mělo nastoupit asi o 500 až 600 nových žáků víc než loni.

Ministerstvo odhaduje, že na gymnázia bude chodit kolem třetiny všech středoškoláků, tedy asi 130.700 žáků, z toho 82.500 na víceletá. Celkový počet gymnazistů by se tak zvýšil o 1500 oproti loňsku, přičemž na víceletých by jich přibylo 1300.

V ostatních oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou by se mělo vzdělávat přibližně celkem 178.300 žáků, což je asi o 1200 víc než loni. Kolem 82.500 dětí by mělo být v oborech bez maturity a s výučním listem. V těchto školách ministerstvo předpokládá nárůst o 200 žáků. Na konzervatoře by od září mělo chodit kolem 3500 studentů, minulý rok jich bylo zhruba 3800.

Počet absolventů středních škol v uplynulém školním roce se podle ministerstva meziročně příliš nezměnil. U oborů s maturitou odhaduje nárůst množství absolventů asi o 200. Počet absolventů bez maturity nebo vyučených klesl zřejmě zhruba o 600. Ve školním roce 2016/2017 absolvovalo denní studium přibližně 74.400 středoškoláků.

Zaokrouhlený počet prvňáků v základních školách:

2012/2013 105.000 2013/2014 110.800 2014/2015 117.400 2015/2016 116.700 2016/2017 117.200 2017/2018 111.800 2018/2019 108.200 (odhad MŠMT)

Zdroj: MŠMT