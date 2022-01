MŠMT: Úprava jarních zkoušek je možná jen při zákazu prezenční výuky

Praha - Případná úprava maturit a přijímacích zkoušek na střední školy bude záležet na dalším vývoji epidemie covidu-19. Organizátor zkoušek Cermat se na možné změny připravuje, podmínkou jejich realizace by ale musel být zákaz prezenční výuky. Na dotaz ČTK to dnes uvedlo tiskové oddělení ministerstva školství. V případě přechodu škol na výuku na dálku by úřad mohl rozhodnout o úpravě zkoušek podobně jako loni takzvaným opatřením obecné povahy.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) v prosinci na twitteru napsal, že Cermat má pro případ zhoršení epidemické situace připravit různé scénáře jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a maturit. Cermat je jednou z organizací spadajících pod ministerstvo. Mluvčí resortu Aneta Lednová pak ČTK sdělila, že scénáře má předložit do poloviny ledna.

"Jednání kolem zajištění JPZ a maturit nadále probíhají a budou probíhat. Cermat se samozřejmě na možná řešení realizace zkoušek spojená s pandemií připravuje, ale úpravy jak přijímacích zkoušek, tak i maturitních zkoušek jsou primárně věcí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy," řekla dnes Lednová. Podle ní se mohou zkoušky podle předpisů upravit jen opatřením obecné povahy. Toto opatření může ministerstvo vydat v reakci na zákaz osobní přítomnosti žáků ve vzdělávání, dodala.

Podle školského zákona může ministerstvo opatřením obecné povahy změnit termíny, lhůty, způsob a podmínky přijímání ke vzdělávání a jeho ukončování. Důvodem může být uzávěra v důsledku krizového opatření podle krizového zákona, mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Jedinou úpravou modelu maturitní zkoušky je podle Lednové prozatím přijetí novely maturitní vyhlášky, která od letošního roku prodlužuje čas na konání didaktických testů státní maturity. Podle dosavadní právní úpravy měli žáci na napsání testu z češtiny a literatury 75 minut, z cizího jazyka 100 minut a z matematiky 120 minut. Novela délku konání testu prodloužila v češtině na 85 minut, v cizím jazyce na 110 minut a v matematice na 135 minut. Delší čas na testy se podle úřadu osvědčil v minulém školním roce, kdy se doba na vypracování testů navýšila mimořádným opatřením v reakci na výuku na dálku.

Státní maturity se podle Cermatu budou konat od 2. do 4. května. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory budou 12. a 13. dubna a na víceletá gymnázia 19. a 20. dubna. V minulém a předminulém školním roce ministerstvo zkoušky kvůli předcházející výuce na dálku mimořádně upravilo. Kromě toho, že prodloužilo čas na vypracování testů, také loni zrušilo maturitní slohové práce a povinnost ústních maturit z češtiny a z cizího jazyka. Maturitní testy nemuseli skládat žáci, kteří kvůli pracovní povinnosti pomáhali v nemocnicích či sociálních domovech. Termíny zkoušek se navíc posunuly o několik týdnů na později a maturantům se navýšil počet opravných termínů ze dvou na tři.