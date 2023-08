MŠMT: Uchazeči budou mít u zkoušek na SŠ dva pokusy i při třech přihláškách

Praha - Na jednotné přijímací zkoušky budou mít uchazeči o středoškolské studium v roce 2024 dva pokusy, i když by zřejmě mohli podávat tři přihlášky. Pokud zákonodárci schválí změnu zákona, mohli by přihlášky posílat elektronickou cestou. Přitom by si školáci měli sami stanovovat pořadí přihlášek na obory a školy, kde by chtěli studovat nejvíc. Umožněno by mělo být i podávání papírových přihlášek. Na jednání sněmovního školského výboru to dnes řekli ministr školství Mikuláš Bek (STAN) a vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže ministerstva školství (MŠMT) Jan Mareš.

Návrhy novely školského zákona a vyhlášky, která upravuje přihlašování na střední školy, připravilo MŠMT. Materiál si podle ministra plánují osvojit poslanci a předložit ho jako poslanecký návrh. Cílem tohoto postupu je podle ministra to, aby dokument rychle schválila Sněmovna. Shoda o potřebnosti změn je napříč politickými stranami, doplnil Bek. Návrh by podle ministra měl být na půdě Sněmovny schvalovaný v listopadu.

"Z pohledu uchazečů je nejdůležitější to, že budou podávat ne dvě, ale tři přihlášky. Pro všechny uchazeče zůstane to, že mají dva pokusy o složení jednotné přijímací zkoušky," řekl novinářům ministr Bek.

Nyní mohou školáci podávat v prvním kole přijímacích zkoušek dvě přihlášky papírovou formou. Po přijímacích zkouškách a rozhodnutí o přijetí následuje podávání zápisových lístků, které děti nebo jejich rodiče nosí do vybrané střední školy. Po oznámení výsledků prvního kola přijímacího řízení se mohou neúspěšní uchazeči odvolávat a hlásit se do dalších kol přijímacích zkoušek. Ta vypisují střední školy, které po prvním kole nenaplnily své kapacity. Nově by mohli uchazeči o střední školy podávat přihlášky tři. Posílat je podle záměru ministerstva budou moci elektronicky. Díky digitalizaci přijímacího řízení odpadne podávání zápisových lístků na školy, sdělil vrchní ředitel.

V prvním roce elektronického přihlašování chce zároveň resort zachovat možnost se hlásit papírovou přihláškou. Upraví se ale termín podávání přihlášek. Uchazeči by je nově měli podávat do 20. února 2024. Důvodem je podle Mareše to, že je listinné přihlášky potřeba propsat do elektronického systému. Aktuálně uchazeč podává přihlášku do denní formy středoškolského vzdělávání řediteli střední školy do 1. března.

Elektronické přihlašování bude podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího možné na maturitní i nematuritní středoškolské obory. Jednotné přijímací zkoušky zůstanou povinné jen pro žáky, kteří se hlásí na obor s maturitou, řekl.

Nově bude připravovaný systém nabízet dva pokusy pro konání jednotné přijímací zkoušky i těm, kteří se hlásí na jeden maturitní obor, informoval Krejčí. Dosud mohli tito žáci přijít pouze na jeden termín zkoušky. Podle nových pravidel by žák, který podá přihlášku na jeden maturitní obor, mohl skládat zkoušky dvakrát, tedy stejně jako jeho vrstevníci, kteří se hlásí na dva a více středoškolských oborů s maturitou.

Podle Mareše se při přijetí návrhu novely zákona a vyhlášky změní rovněž podmínky pro druhé kolo přijímacích zkoušek. "V novém modelu bude druhé kolo na základě stejných vstupních údajů jako první kolo," řekl. Třetí a další kola přijímacího řízení budou organizovat školy. Zároveň návrh podle něj nabízí možnost, aby školy neměly povinnost při přijímání nových studentů zohlednit jejich výsledky z předchozího vzdělávání.

Digitalizovaná forma přihlašování k přijímacím zkouškám na střední školy by mohla fungovat od roku 2024. Bek si to vzal za cíl při svém květnovém nástupu do funkce. Zda bude změna od jara příštího roku možná, záleží zejména na změně legislativy.