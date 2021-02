MŠMT: Školy by mohly zůstat zavřené i bez nouzového stavu

Praha - Ministerstvo školství předpokládá, že pokud by Sněmovna dále neprodloužila nouzový stav, mohly by školy zůstat zavřené podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vyplývá to z odpovědi tiskového oddělení ministerstva na dotaz ČTK. Sněmovna bude o nouzovém stavu rozhodovat ve čtvrtek. Kabinet by chtěl jeho prodloužení o měsíc, jinak by skončil v neděli 14. února.

Kvůli epidemii koronaviru jsou nyní otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní žáci mají výuku na dálku. Vláda na podzim i v lednu školy uzavřela opatřením na základě krizového zákona v nouzovém stavu. Možnost jejich uzavírky ale podle ministerstva školství stanoví přímo i zákon o ochraně veřejného zdraví. Už při vypuknutí epidemie loni na jaře rozhodlo ministerstvo zdravotnictví o přechodu škol na výuku na dálku právě na základě tohoto zákona.

Odbor vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství zaslal dnes na dotaz ČTK, jaký by byl postup ministerstva v případě neprodloužení nouzového stavu, část zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle něj je jako mimořádné opatření při epidemii možné uzavření škol, ale také třeba nemocnic, zařízení sociálních služeb, zotavovacích akcí, ubytovacích podniků nebo provozoven stravovacích služeb. Opatření může v nezbytně nutném rozsahu nařídit orgán ochrany veřejného zdraví, tedy ministerstvo zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice.

Na nouzový stav je v současnosti navázána většina opatření proti covidu-19. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes řekl, že pokud by Sněmovna prodloužení stavu neschválila, přesunulo by ministerstvo zdravotnictví všechna opatření, u kterých to lze, pod režim zákona o ochraně veřejného zdraví. Připomněl ale, že některá obdobná rozhodnutí rušily loni soudy s tím, že závažná omezení základních práv lze vyhlašovat jen krizovými opatřeními v nouzovém stavu.