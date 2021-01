MŠMT rozeslalo školám návod k poskytování doučování pro žáky

Praha - Ministerstvo školství rozeslalo dnes do škol návod na poskytování takzvané pedagogické intervence, která nejčastěji představuje doučování. Od ledna mohou o této podpoře nově rozhodovat nejen pedagogické poradny, ale i sami ředitelé škol. Podle úřadu je vhodná například u školáků z málo podnětných rodin či po delší nemoci nebo i u dětí s mimořádným nadáním. Vyplývá to z materiálu, který ČTK poskytla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Návod souvisí s novelou vyhlášky o inkluzi, která začala platit od nového roku. Obsahuje informace o příslušné legislativě a financování i doporučení, jak by škola při poskytování pedagogické intervence měla postupovat.

Jestliže žák nedosahuje očekávaných výsledků nebo je naopak plní nad očekávání, měl se by podle návodu učitel snažit zjistit, jaký druh podpory dítě potřebuje. Pedagogové, pracovníci školské poradny a ředitel by se pak měli s žákem a jeho rodiči domluvit se na dalším postupu. Návrh na schůzku může podle ministerstva podat kdokoliv z výše uvedených.

Důvodem k poskytování pedagogické intervence mohou být podle ministerstva speciální vzdělávací potřeby i mimořádné nadání. Může se jednat třeba o žáka, který má zdravotní potíže, nedostatečnou motivaci, je málo samostatný, trpí úzkostí nebo je obětí šikany. Podpora je ale vhodná i pro děti, které mají velké znalosti či výrazný zájem o některé věci, uvedl úřad. Pedagogická intervence může zahrnovat mimo jiné úpravu způsobu zadávání úkolů, využití pracovních sešitů navíc, přizpůsobení výuky potřebám žáka, zařazování rozšiřujícího učiva či rozvíjení jeho dovedností z mimoškolních aktivit.

V případě, že má učitel podezření na zdravotní postižení, vadu řeči či závažné vývojové poruchy učení a chování, měla by podle ministerstva škola doporučit rodině návštěvu školní poradny. Do té doby, než pak od ní obdrží výsledek vyšetření, může dítěti učitel pomáhat třeba formou doučování. Vyhodnocení intervence má škola udělat nejpozději do tří měsíců a pak zvážit, zda podporu ukončí, bude v ní pokračovat, nebo žáka doporučí vyšetřit v poradně.

Poradny možnost doporučit doučování neztratily, změnil se ale způsob financování této podpory. Zatímco dříve s ní byly spojené peníze na inkluzi, nově je školy dostanou do rozpočtu na odměny pro učitele. Úřad úpravu zdůvodnil snahou zefektivnit doučování tak, aby mohlo rychle reagovat na výsledky žáků a snížila se administrativní zátěž škol, rodičů i poraden. Novela podle něj odráží také změnu financování škol od loňského ledna, růst platů učitelů a zvyšování počtu školských nepedagogických pracovníků.

Úpravu kritizovala Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, podle které bude mít negativní dopad na děti i učitele. Naopak místopředsedkyně Rady Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden Pavla Kubíčková novelu již dříve označila za krok správným směrem. Podle ní může zlepšit dostupnost pomoci pro potřebné děti.