MŠMT: Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí 2019 byl 36.224 Kč

Praha - Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku stoupl na 36.224 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku si pedagogové polepšili zhruba o 3390 Kč, což je přibližně o deset procent. Nepedagogům ve školách vzrostl letos v prvním čtvrtletí plat na 19.359 korun. Meziročně se zvýšil o 1125 Kč, tedy asi o šest procent. Vyplývá to z údajů, které dnes ČTK poskytlo ministerstvo školství. Průměrná mzda v ČR činila loni 31.885 Kč hrubého měsíčně, údaje za letošní první čtvrtletí budou k dispozici příští týden.

Vláda navýšila peníze na platy pedagogů v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách od letošního ledna o 15 procent. O deset procent měly narůst tarify a dalších pět procent šlo na odměny. Hrubý měsíční příjem vyučujících včetně vedoucích pracovníků se podle aktuálních údajů ministerstva mezi lednem a březnem navýšil o 10,3 procenta proti stejné době v loni. Průměrný plat pedagogů za celý loňský rok byl 35.089 korun, tedy asi o tři procenta nižší než v letošním prvním čtvrtletí.

Nejnižší platy pobírali na začátku roku nadále pedagogové v mateřských školách s měsíčním průměrem 30.550 Kč. Plat jejich kolegů na vyšších odborných školách, kteří pobírali nejvíce, překonal 39.000 Kč měsíčně. Na středních školách brali vyučující v průměru 38.962 Kč a průměrný výdělek učitelů na základních školách byl 37.728 Kč.

Na platy nepedagogických pracovníků, jako jsou například školníci, uklízečky, kuchařky ze školních jídelen nebo hospodářky, jde od ledna o deset procent více než loni, z toho šest procent zamířilo do tarifů, zbytek je určený na odměny. Podle ministerstva byl průměrný příjem těchto zaměstnanců v letošním prvním čtvrtletí 19.359 Kč měsíčně, o rok dříve to bylo 18.234 Kč.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že platy učitelů i nepedagogů vzrostou do roku 2021 na 150 procent úrovně z roku 2017. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by učitelé v roce 2021 měli dostávat průměrně 45.000 Kč. Nepedagogičtí zaměstnanci by mohli mít v průměru asi 22.700 Kč.

Zástupci školských odborů v posledních měsících upozorňovali, že ředitelé škol učitelům nevyplácejí odměny a nechávají si je na konec roku. Podle odborářů by je učitelé měli dostávat každý měsíc. Podle Plagy ale záleží na rozhodnutí ředitelů, jakým způsobem peníze na odměny rozdělí a vyplatí. Z krajů, které v poslední době ministr navštívil, nemá Plaga dle svých slov informace o tom, že by tam peníze z ministerstva nedoputovaly.

Pedagogickým pracovníkům, mezi které kromě učitelů patří například školní psychologové či asistenti pedagoga, se podle údajů úřadu zvedly odměny v prvním čtvrtletí o 260 korun na 1693 korun měsíčně. Meziroční nárůst odměn byl tak 18,1 procenta, uvedlo ministerstvo. U nepedagogů ve školách vzrostly odměny o 184 korun na 1321 korun, tedy o 16,2 procenta.

Další zvýšení platů plánuje vláda od ledna příštího roku. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) tento týden uvedla, že by učitelé mohli dostat přidáno dalších deset procent. Odbory žádají růst o 15 procent, jak zástupci vlády slibovali na začátku roku. Plaga již dříve uvedl, že by chtěl peníze navíc rozdělit půl na půl do tarifů a nadtarifů. Odbory chtějí, aby šlo více do základu výdělku.

Průměrné hrubé měsíční platy učitelů v regionálním školství* (v Kč)

1. čtvrtletí 2018 1. čtvrtletí 2019 Meziroční navýšení Meziroční růst v procentech Regionální školství celkem 32.834 36.224 3390 Kč 10,33 Mateřské školy 27.767 30.550 2783 Kč 10,02 Základní školy 34.207 37.728 3521 Kč 10,29 Střední školy 35.191 38.962 3771 Kč 10,72 Konzervatoře 34.578 38.223 3645 Kč 10,54 Vyšší odborné školy 35.693 39.138 3445 Kč 9,65

Zdroj: MŠMT

* mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, konzervatoře či družiny