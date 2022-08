MŠMT projednává možnost zvýšení rozpočtu na vzdělávání podle cen energií

Praha - Rozpočet na vzdělávání by se v příštím roce mohl navýšit s ohledem na růst cen energií. Ministerstvo školství tuto možnost projednává se zástupci vlády, školských odborů a zaměstnavatelů. Na dotaz ČTK to dnes uvedlo tiskové oddělení resortu školství. Dodávky energie do škol mají podle něj na starosti zřizovatelé škol, tedy většinou obce a kraje. Podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové by se proto měly zvýšit peníze, které stát obcím posílá prostřednictvím rozpočtového určení daní. Navýšení by podle odborů mělo být v takové výši, která by kompenzovala růst nákladů na provoz škol.

Cena termínového kontraktu na elektřinu na burze EEX v Lipsku v pondělí poprvé překročila 700 eur (přes 17.200 Kč) za megawatthodinu (MWh). Je to asi čtrnáctinásobek sezonního průměru za posledních pět let. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes řekl, že ministerstvo připravuje jednání s kraji, které si na drahé energie stěžují. Připustil, že pro regiony je nyní velmi náročné získat v soutěži jiný než takzvaný spotový produkt, cena se v takovém případě odvíjí od aktuální ceny na burze. A ta je nyní na rekordní výši.

"V rámci přípravy rozpočtu na rok 2023 projednáváme jeho navýšení právě s ohledem na růst cen energií," řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Naposledy se o tom podle ní jednalo na takzvané školské tripartitě 18. srpna. Poukázala zároveň na to, že většina škol a školských zařízení zřizují obce a kraje. "Tyto musí ze své zřizovatelské pozice náklady na provoz, tedy i energie řešit. Takto to činí i ministerstvo u škol a školských zařízení, které zřizuje," uvedla.

Ministerstvo školství zřizovalo podle statistik za minulý školní rok sedm mateřských, 43 základních a 29 středních škol. Obce měly 4782 mateřinek, 3621 základních a 29 středních škol a kraje 84 školek, 271 základních a 287 středních škol.

Podle Seidlové může mít zejména řada menších obcí v dalších měsících potíže najít na zvýšené náklady na energie pro školy dost peněz. "My od zřizovatelů už teď máme signály, že budou mít problémy to financovat, takže ministerstvo financí by jim to mělo kompenzovat v rozpočtovém určení daní," míní. Odbory proto podle ní budou chtít, aby se navýšil koeficient, podle kterého se určuje, kolik peněz jde z rozpočtového určení daní na vzdělávání. "My budeme požadovat, aby se koeficient pro jednoho žáka v dané obci zvýšil o to, kolik do konce roku narostou ceny nejen za elektřinu a plyn, ale i vodné a stočné," řekla. Dodala, že letos se už asi peníze pro obce z ministerstva financí nenavýší, takže se jedná hlavně o tom, co bude od ledna 2023.

Seidlová rovněž připomněla, že odbory odmítají návrh ministerstva průmyslu, aby se v případě nedostatku paliva v teplárnách snížila teplota ve školních učebnách z 20 na 19 stupňů. Ministerstvo průmyslu chce v navrhované vyhlášce snížit teploty i pro další druhy budov a místností.