MŠMT prodloužilo lhůtu pro přihlášky na místo ředitele Cermatu do 1. srpna

Praha - Ministerstvo školství prodloužilo lhůtu na podání přihlášek do výběrového řízení na ředitele či ředitelku Cermatu. Zájemci o funkci ve vedení organizace, která připravuje jednotné přijímací a maturitní zkoušky, se mohou hlásit do příštího pondělí. ČTK to dnes potvrdil vedoucí oddělení vztahů s veřejností na úřadu Ondřej Macura. Původně měl termín pro přihlášení do konkurzu vypršet o uplynulém víkendu. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) v pátek řekl, že uvažuje o prodloužení, protože zájem o místo projevil zatím jen jeden člověk.

Místo ve vedení Cermatu se uvolnilo v květnu poté, co z něj bývalý ministr školství Petr Gazdík (STAN) odvolal ředitelku Michaelu Kleňhovou. Svoje rozhodnutí zdůvodnil nespokojeností s fungováním organizace a neefektivitou jejího hospodaření. Od 25. května pověřil krizovým řízením organizace svého náměstka pro IT a veřejné zakázky Milana Štábla, který měl podle Gazdíka mimo jiné zorganizovat podzimní maturity a začít připravovat digitalizaci přihlášek pro přijímací zkoušky v příštím roce. Po červnové rezignaci Gazdíka kvůli kontaktům s jedním z obviněných z kauzy pražského dopravního podniku se objevily výzvy i k odchodu Štábla, jehož bývalý poradce Luděk Šteffel patří rovněž mezi obviněné v uvedené kauze. Balaš v pátek řekl, že očekává, že náměstek svůj odchod oznámí sám.

Ministr minulý týden uvedl, že by rád situaci v Cermatu vyřešil do konce prázdnin, počítá ale spíš s tím, že to bude trvat déle. "Lhůta výběrového řízení byla prodloužena do 1. srpna 2022," informoval dnes Macura.

Do konkurzu se podle Balaše do pátku přihlásil jeden člověk. Pokud by se ukázalo, že nesplňuje kritéria, tak by podle něj úřad musel pověřit vedením Cermatu prozatímně někoho jiného. Nezájem o místo šéfa Cermatu si vysvětluje obavami z řízení této organizace.

Cermat by podle něj měl do budoucna při plnění svých úkolů více spolupracovat s ministerstvem i Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem. "Těch důvodů, proč je potřeba propojit Cermat s těmi dalšími institucemi, je celá řada. Myslím si, že je nepřijatelné, aby to, co se učí na školách v České republice, určoval Cermat," řekl. Poukázal na to, že testy od Cermatu ovlivňují obsah vzdělávání ve školách.