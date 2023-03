MŠMT připravuje registr žáků, který má umožnit elektronizaci přihlášek na SŠ

Praha - Ministerstvo školství (MŠMT) chce vytvořit registr žáků, který má mimo jiné usnadnit zápisy do mateřských a základních škol a umožnit elektronizaci přihlašování na střední školy. Na vzniku informačního systému ke zjednodušení školské administrativy resort pracuje. Registr, který bude součástí nového Informačního systému vzdělávání s názvem eEdu, by měl být k dispozici nejdříve v roce 2025. Podle odhadů by vytvoření informačního systému mělo stát zhruba 50 milionů korun. V rozhovoru s ČTK to řekl vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz MŠMT Václav Jelen.

"Registr žáků je moderní pohled na to, jak by se měla organizovat data v resortu školství. Jedním z jeho benefitů je tak jeho přínos pro e-Government jako celek, tedy v důsledku pro občana. Nový registr bude sdružovat informace o člověku od jeho prvního vstupu do vzdělávacího systému a budou v něm zaznamenávány všechny důležité údaje charakterizující jeho vzdělávací dráhu," řekl.

Ve vznikajícím systému budou podle něj základní údaje o žákovi, které se budou přebírat z registru obyvatel, a údaje o studiu konkrétního jedince. Registr bude on-line a propojený s informačními systémy škol. To by podle Jelena mělo snížit administrativní zátěž pro školy a rodičům umožnit snazší zapsání dětí do vzdělávacích zařízení. Rovněž by mohla odpadnout povinnost občana hlásit zdravotním pojišťovnám ukončení studia nebo předkládat dopravním podnikům potvrzení o studiu při vyřizování žádosti o slevu na jízdném. Výhodou registru bude podle Jelena i to, že MŠMT získá komplexnější údaje pro přesnější cílení finanční podpory škol.

Podání žádosti o zapsání dítěte do školy podle něj budou rodiče v budoucnu moci provést například přes Portál občana. Rovněž rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy bude k dispozici elektronicky, rodiče ho obdrží do své datové schránky. Podobně nový systém podle ředitele Jelena umožní digitalizaci podávání přihlášek na střední školy. "Díky tomuto registru pak zjistíme i to, kolik přihlášek bylo kde a kým podáno, zda má smysl nějaké obory více posilovat nebo naopak utlumovat," sdělil Jelen. Nyní školáci na vybrané střední školy posílají přihlášky v papírové podobě.

Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí ČTK dříve sdělil, že registr žáků bude pravděpodobně podmínkou pro případné navýšení počtu škol na přihlášce na střední školu. Nyní mohou školáci podávat přihlášku na dvě školy. "Problematika navýšení počtu škol na přihlášce je velmi komplikovaná a očekáváme potřebu masivního zásahu do legislativy. Zároveň to bude představovat výrazný zásah do existujících procesů a zvyklostí," řekl. Cermat, který je příspěvkovou organizací ministerstva školství, zajišťuje jednotné přijímací a maturitní zkoušky.

Resort připravuje jako součást systému eEdu registr škol, který by měl být podle Jelena letos hotový. Pro ministerstvo školství ho vytváří firma CCA Group. Úřad s ní v polovině prosince 2021 uzavřel smlouvu na dodávku a provoz systému v hodnotě 27,4 milionů korun, vyplývá z registru smluv. Pracuje se také na vzniku registru učitelů, řekl Jelen. Díky tomuto registru bude podle vrchního ředitele jasné, které specializace chybí nebo budou chybět, úřad bude mít o učitelích přehled a bude moci na základě dat vhodněji rozhodovat. Podle mimořádného průzkumu MŠMT z roku 2019 je například nedostatek kvalifikovaných učitelů matematiky nebo informatiky. Po vzniku registru učitelů volají některé školské organizace, například EDUin.

Projekt eEdu podle dřívějšího vyjádření mluvčí MŠMT Anety Lednové nahradil původně plánovaný Resortní informační systém (RIS). Ten se chystal několik let a nakonec byl zrušen. Vývoj RIS měl stát podle ministerstva do 135 milionů korun, z toho zhruba 80 procent částky měla platit Evropská unie, zbytek stát.