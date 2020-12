MŠMT: Případné zpřísnění opatření by se týkalo asi i škol

Praha - Případné zpřísnění opatření proti covidu-19, o kterém bude vláda rozhodovat v pondělí, by se mělo týkat i škol. O načasování by ministerstvo informovalo školy včas, řekla na dotaz ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) podle ní v pondělí také podle dat o vývoji epidemie covidu-19 rozhodne o případném prodloužení vánočních prázdnin. Dohodl se na tom s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO), řekla Lednová.

Blatný po dnešním jednání vlády uvedl, že Plaga zváží, zda kvůli epidemii neprodlouží vánoční prázdniny. Místo původně plánovaného 22. prosince by mohli jít žáci naposledy do škol v pátek 18. prosince. Rozhodnout by měla vláda v pondělí, kdy by v případě dalšího negativního vývoje epidemie měla zároveň zvážit opětovné zpřísnění opatření ze současného třetího stupně na úroveň čtyři.

"V případě, že dojde ke zhoršení situace, a tím i k přechodu do stupně čtyři (systému) PES, měla by se daná opatření týkat i škol," uvedla dnes Lednová na dotaz ČTK. Při případném zpřísnění opatření se podle ní budou školy primárně řídit pokyny pro daný stupeň, který již mají k dispozici. "O případných dílčích úpravách či načasování je budeme jako vždy informovat včas, a to prostřednictvím datových schránek," řekla.

O přechodu mezi jednotlivými stupni systému PES se podle ní rozhoduje na vládě na základě doporučení ministerstva zdravotnictví. Podle systému PES ve školství mohou mít běžnou výuku ve čtvrtém stupni žáci posledních ročníků základních a středních škol a první stupeň ZŠ. Šesté až osmé třídy a nižší stupeň víceletých gymnázií se střídají v prezenční a distanční výuce. Na středních školách může být také praktická výuka. V současném stupni se navíc na středních školách mohou třídy střídat i na teoretickou výuku a nemusí se tam zachovávat stejné složení kolektivu. Opatření se ve školách zmírnila na stupeň tři toto pondělí.

Co se týče prodloužení vánočních prázdnin, jde podle Lednové o zvažovanou variantu. "Dohoda mezi ministrem školství a zdravotnictví je taková, že v pondělí budou k dispozici aktuální data o vývoji epidemie a výskytu onemocnění covid-19 v jednotlivých segmentech. Rozhodovat se bude ministerstvo školství právě na základě těchto dat," uvedla dnes Lednová na dotaz ČTK.

Vánoční prázdniny mají podle původní organizace školního roku začít 23. prosince. Žáci se měli do lavic vrátit 4. ledna.

Děti se kvůli epidemii učily od první poloviny října na dálku. Do škol se začaly postupně v omezené míře vracet od 18. listopadu.