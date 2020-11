MŠMT: Případné další uvolňování od pondělí se škol týkat nebude

Praha - Školy budou od pondělí fungovat v režimu podle současného čtvrtého stupně protiepidemického systému ministerstva zdravotnictví (PES), i kdyby vláda v neděli rozhodla o zmírnění opatření proti covidu-19 na třetí stupeň rizika nákazy. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Režim ve školách by se podle ní dál měnil tak, aby školy měly zhruba týden na to se na uvolnění opatření připravit.

Pravděpodobnost zmírnění přijatých protiepidemických opatření od pondělí 30. listopadu popsal ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek večer jako padesát na padesát. Ministři o tom budou rozhodovat v neděli. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že situace stále není dobrá a rozvolňovat se musí s rozmyslem.

Celostátní opatření se podle protiepidemického systému PES tento týden v pondělí zmírnila z nejvyššího pátého stupně na čtvrtý. Ve školách, které v první polovině října přešly na výuku na dálku, se ale opatření rozvolňují pomaleji. Běžnou výuku mají prvňáci, druháci a speciální školy. Od středy se mohly vrátit závěrečné ročníky a praktická výuka do středních škol. Až v pondělí se obnoví prezenční výuka pro třetí až páté třídy a deváťáky. Zbytek druhého stupně se bude střídat v distanční a prezenční výuce. Přesun do třetího stupně rizika nákazy by podle tabulky opatření PES ve školství pro základní školy zásadní změny neznamenal, ale do středních by se měl vrátit zbytek středoškoláků na střídavou výuku.

"Ať se na vládě (v neděli) stane cokoli, tak ministerstvo školství dá školám včas vědět změny," řekla dnes Lednová ČTK. Podle ní nehrozí, že by školy měly začít od pondělí fungovat podle třetího stupně rizika nákazy. Úřad podle ní hodlá školy o případných dalších změnách informovat se zhruba týdenním předstihem, jako to dělal dosud.

Z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že rizikové skóre PES, od kterého se odvíjí plán rozvolňování, zůstává pátý den na 57 bodech, tedy ve třetím z pěti stupňů pohotovosti. Podle plánu rozvolňování se skóre musí držet před přechodem k dalšímu uvolnění na stejném stupni nejméně sedm dní. Výsledky dnešního jednání vládní rady pro zdravotní rizika přiblíží ministr zdravotnictví odpoledne.

Nových případů koronaviru přibylo ve čtvrtek opět méně než před týdnem, laboratoře odhalily 4048 nakažených. Je to zhruba o 2400 méně než minulý čtvrtek, proti středě je nárůst nižší zhruba o 900 případů. Klesá také počet lidí s koronavirem, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci.